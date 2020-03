Encarnación y otras localidades de Itapúa con calles vacías

No obstante, y a pesar del alto acatamiento a la restricción de no salir en las calles entre las 20:00 y las 04:00, llamó la atención que en Coronel Bogado un hombre fue detenido por no respetar esta medida y amaneció en la comisaría local. Se trata de un hombre con las iniciales CDS, quien fue a buscar bebidas y se negó rotundamente a cumplir el decreto de restricción horaria, y ante la negativa fue detenido por la Policía Nacional y trasladados a la comisaría 6ª de Coronel Bogado por trasgresión a la restricción horaria impuesta por el gobierno nacional.

Este fue el único caso registrado en el Departamento de Itapúa, donde la gran mayoría de los habitantes optaron por quedarse en casa y de esa manera colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra la expansión del Covid-19. Cabe señalar que la restricción de circulación en las calles es desde las 20:00 a 04:00 que se sumaron también los militares a las tareas de patrullar por la noche las calles en conjunto con la Policía Nacional a fin de evitar la aglomeración de personas.

A las medidas de restricción a la circulación en horario nocturno, se suma también el cierre de las fronteras –donde ya no se permite el ingreso a los extranjeros. Esto hizo que el cruce fronterizo Encarnación– Posadas, principal punto de ingreso al país desde la Argentina registre casi nulo movimiento tanto de personas como de vehículos. AR