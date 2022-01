Encarnación, en emergencia por escasez de agua potable

Con el objetivo de buscar soluciones a la escasez de agua potable que sufren los pobladores en los barrios, la comisión permanente de la Junta Municipal declaró emergencia hídrica en el distrito de Encarnación. Esto permitirá trabajar de forma conjunta entre el Municipio, las juntas de saneamientos del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) y la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) y otras instituciones.

El concejal municipal Diego Aquino presentó una minuta solicitando la declaración de emergencia hídrica teniendo en consideración la difícil situación que se encuentran atravesando los pobladores de los diferentes barrios con respecto a la escasez del agua.

“El pedido obedece a las diferentes inquietudes elevadas por los ciudadanos que se encuentran afectados y, asimismo, teniendo en consideración las altas temperaturas en esta época del año, por lo que se hace más apremiante la utilización del mismo, y esta declaración de emergencia es considerando la difícil situación que se presenta en los diferentes barrios de nuestra ciudad”, destaca el edil en su minuta presentada.

Asimismo, el concejal manifestó ante sus colegas que el problema de la falta de agua no afecta solamente a Encarnación, sino que en todo el país se registran problemas de abastecimiento debido a la sequía y que el acuífero no abastece.

DESABASTECIMIENTO. En la mayoría de los barrios en ciertos horarios no se tiene agua y los pobladores son los que sufren las consecuencias. Algunos trasladan baldes de agua en motos de un barrio a otro; otros, en cambio, deben levantarse a las 3:00 de la mañana a lavar la ropa o juntar para luego usar en la casa durante el día, según el reclamo que recibió el concejal Aquino.

“Primeramente, tenemos que concienciar a la gente por el buen uso del agua, no el despilfarro, y, por otro lado, también trabajar de forma coordinada. La declaración de emergencia hídrica es para que la Municipalidad pueda tomar cartas en el asunto, que podamos nosotros tener una mesa de trabajo con representantes de las instituciones, los afectados y las direcciones correspondientes, y poder recibir ayuda del Gobierno. No estamos hablando de una situación secundaria, estamos hablando de un bien básico que hoy es urgente y tenemos que planificar. Lamentablemente el problema ya está, pero de igual forma podemos en cierta medida ver qué medidas tomar para que la gente no se quede sin agua”.