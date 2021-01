En Senado solo hay 9 votos para acuerdo de ex canciller

Seis responden a Colorado Añetete, y tres a los samanieguistas, mientras que las bancadas del Frente Guasu y el PLRA ya están cerrando filas en contra de la designación.

En el cartismo tampoco estarían conformes, teniendo en cuenta la opinión del senador Sergio Godoy, cuestionando la decisión de Marito.

Hasta el momento no hay posturas oficiales de otros partidos, pero sí comentarios en particular, en los que coinciden que no corresponde dar el acuerdo a González.

El principal argumento que sostienen los que están en contra del ex canciller tiene que ver con su participación en lo que fue el acta secreta de Itaipú. Se había armado un revuelo sobre todo porque por poco derivó en un juicio político al mandatario.

Aunque se necesita mayoría simple, la mitad más uno de los presentes, en la Cámara Alta para aprobar el acuerdo, primero debe haber cuórum, es decir 23 senadores en la sala de sesiones.

repudio y rechazo. Los primeros en dar a conocer una postura oficial en bloque fueron los senadores luguistas.

Publicaron un pronunciamiento en el que expresaron su repudio a la designación de González como representante de los intereses del país ante la binacional.

Como antecedente, mencionan que en su momento como bancada también rechazaron la firma del acta secreta entre Mario Abdo Benítez y su par de Brasil Jair Bolsonaro.

Además, agregan la firma del acuerdo entre el ex presidente Horacio Cartes con el ex mandatario argentino Mauricio Macri, con relación a una deuda espuria.

Sostienen que ambos hechos son claramente atentatorios contra los intereses del Paraguay. En cuanto al acta secreta de Itaipú, refieren que había generado un repudio generalizado de la ciudadanía. Cuestionan que Abdo no reconoció a ningún responsable de lo sucedido.

“Todos los actores de dicho intento de entrega continúan impunemente en altos cargos del gobierno”, indican.

Las críticas también alcanzaron a la Fiscalía General del Estado y a su titular Sandra Quiñónez, porque hasta el momento no informó sobre los avances de la investigación de estos graves delitos, y la califican de cómplice.

Insisten que el Mario Abdo no tiene “la más mínima moral, confianza, ni legitimidad” para llevar adelante la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, en el 2023.

Posteriormente, se sumaron los liberales de la bancada llanista. Zulma Gómez fue la primera en anunciar a través de sus redes sociales que rechazan la designación de González como director general de Itaipú.

Su correligionario y colega Fernando Silva Facetti mencionó que el bloque llanista mantuvo una conversación informal entre los miembros.

“Veo que la tendencia es por no prestar el acuerdo al ex ministro González por su participación en la negociación del acta de Itaipú”, dijo.

Luego, también hubo un anuncio oficial de la cuenta oficial de la bancada llanista, en la que se informó que rechazarán el acuerdo.