En Pedro Juan se define el Nacional de escuelas

Los juegos, a las 8.00, en el Spvo. Obrero: Obrero vs. Concepción (Categoría 7 años), Aquidabán vs. Yby Yaú (C11) y Villarrica vs. Remansito (C11). En el Social Amambay: Villarrica vs. Villa Hayes (C7), CSA vs. Real Madrid (C9) y Villarrica vs. Remansito (C9).

Resultados de ayer en C7 Obrero 4-1 Villarrica y Villa Hayes 5-0 Juventud. C9: 8 de Diciembre 0-12 CSA y Villarrica 3-5 Real Madrid. C11: Villarrica 1-2 Aquidabán y Yby Yaú 8-3 8 de Diciembre.

EN C20. La Selección Paraguaya Juvenil C20 mide hoy a Bolivia (18.00) en Sol de América en amistoso de cara al Mundial de Colombia 2018, a jugarse en noviembre. La revancha, mañana en el mismo escenario (19.00). Entrada, gratuita.