En Paraguay marcas notorias son defendibles, dice experto

Pittaluga fue uno de los expositores del IX Seminario Internacional de Propiedad Intelectual, que se realizó ayer en el Carmelitas Center.

De acuerdo al experto, en los países de la región hoy día existe una férrea protección de las marcas notorias. “Es un tema que hoy por hoy está muy desarrollado; hace 30 años no; las legislaciones no contemplaban la marca notoria, se defendían por otras vías, pero hoy por hoy las legislaciones contemplan la marca notoria, incluyen y recurren a disposiciones que están establecidas en convenios internaciones al respecto y hay una defensa fuerte de las marcas notorias en todos los países de la región, lo cual lleva incluso hasta que a veces se cuestione si no tienen una sobreprotección que quizás en algunos casos no es merecida”, manifestó a ÚH.

En lo que respecta a Paraguay, dijo que está a la par de los países latinoamericanos en cuanto a la protección de marcas notorias. “Paraguay está a la par de los países latinoamericanos en cuanto a protección de marcas notorias, tiene los mismos problemas y las mismas disyuntivas que tenemos en América Latina respecto a la prueba de notoriedad, respecto a la consideración de notoriedad y respecto a las distinciones de marcas renombradas y marcas notorias; pero es un país donde una marca notoria si puede ser probada tal notoriedad puede ser perfectamente defendible”, afirmó.

Cabe destacar que las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas gozan de protección suplementaria en la mayoría de los países contra las marcas que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichos signos distintivos, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión.

Las marcas notoriamente conocidas están protegidas, independientemente de que estén registradas, para evitar el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria.