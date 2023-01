En Olimpia barajan variantes

Tras la caída en la Supercopa Paraguay ante Ameliano, los hinchas de Olimpia apuntaron al entrenador Julio César Cáceres por modificar la modificación que logró el título del Clausura 2022, principalmente en cuanto concierne al mediocampo y ataque. El cambio, la vuelta de Richard Ortiz en el centro del campo, haciendo que Alejando Silva se corra hacia la derecha y la improvisación de Brian Montenegro como volante por izquierda sacando a Fernando Cardozo son puntualmente los cuestionamientos de un sector de la hinchada franjeada que llenó el Defensores del Chaco, el pasado miércoles, pero que terminó decepcionada.

Ante esto, Cáceres recurriría a variantes y no sería raro que Silva vuelva al medio y que Cardozo ingrese por derecha; además se baraja la posibilidad de que Hugo Fernández ingrese por Montenegro. Por otro lado, en declaraciones a FALG 1080 AM, Daniel Campo, representante, aclaró que “Tembetary se quedó con el 30% del pase del futbolista Ramón Sosa y 70% tiene Talleres. El jugador quedó libre y Olimpia ya no tiene porcentaje”. Para Campo, la deuda que tiene Gimnasia y Esgrima de La Plata con el Decano se mantiene. Esto por la transferencia de Sosa, por cuya deuda Olimpia hizo la denuncia a FIFA.