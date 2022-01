En medio de revuelo y boicot se realiza gala de los Globos de Oro

En esta edición organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), no habrá público, y el selecto que asiste lleva certificado de vacunación completa con dosis de refuerzo y una prueba PCR tomada en las 48 horas antes del acto.

La gala no será transmitida por la NBC, por primera vez desde 1996, y tampoco habrá emisión en directo por internet. Los ganadores se darán a conocer por las redes sociales y en un comunicado.

NOMINADOS. Belfast y The Po wer of the Dog, con siete nominaciones cada una, parten como favoritas en los apartados de cine, mientras que Succession, con cinco candidaturas, es la principal en las categorías televisivas.

Entre las opciones hispanas, en cine figuran Madres paralelas (mejor película internacional), Javier Bardem (mejor actor dramático por Being the Ricardos), Anthony Ramos (mejor actor de comedia o musical por In the Heights). Además, dos actores de West Side Story; Rachel Zegler (mejor actriz de comedia o musical) y Ariana DeBose (mejor actriz de reparto de comedia o musical).

También compiten Alberto Iglesias (banda sonora de Madres paralelas), Germaine Franco (banda sonora de Encanto) y Dos oruguitas (canción de Encanto). Encanto opta al premio a mejor película de animación, King Richard es candidata a mejor cinta dramática, y Tick, Tick... Boom! como mejor título de comedia o musical. EFE



Hoy se desarrolla la 79 edición de los Globos de Oro, desde las 23:00 hora local. Los resultados se conocerán vía redes sociales.