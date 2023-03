En marcha la disputa del Apertura femenino

Mañana prosigue la ronda con los enfrentamientos: Libertad Limpeño vs. Sportivo Trinidense (17:15), Resistencia vs. Tacuary (19:30). La serie se completa el lunes 6 con los choques: Guaireña vs. General Caballero (17:15) y Cerro Porteño vs. Nacional Humaitá (19:30).

Todos los compromisos se cumplen en el CarFem de Yapané y son televisados por Tigo Sport.