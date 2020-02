En manos de colorados está facilitar o no el control del financiamiento

Sin embargo, está en manos de los diputados colorados, que lo que se pretende con la normativa se efectivice y no se termine quebrando el espíritu de la ley.

Los dos bloques colorados, sumados hacen un total de 43 legisladores, lo que representa una mayoría propia atendiendo que el cuórum legal se completa con 41 de los 80 diputados.

Tanto la bancada oficialista como la cartista se reúnen hoy para analizar el proyecto en cuestión y ya adelantaron que en principio, por lo menos la postura de los diputados liderados por el ex presidente Horacio Cartes, sostienen que universalizar la aplicación de la normativa en todos los candidatos no sería viable y como propuesta alternativa mencionaron la posibilidad que se les incluya solamente a los candidatos a intendentes.

En un principio, el líder de la bancada cartista, Basilio Núñez, había manifestado que la reunión sería entre los legisladores de ambas bancadas con autoridades partidarias. Pero al parecer será solamente entre los líderes de los bloques y el titular de la Cámara de Diputados y de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana, debido a que la mayoría de los legisladores consultados señalaron que no fueron invitados para dicha reunión y con relación a los de Honor Colorado dijeron que fueron invitados para un almuerzo con Cartes, pero no para definir posturas sobre el citado proyecto.

Recordemos que el ex presidente fue financista de campañas electorales de candidatos de varios partidos, no solamente de los colorados, incluso en los últimos días se trajo a luz que Cartes financió la campaña del ahora ex intendente de Asunción Mario Ferreiro, incluso al partido de izquierda PMAS.

La posición de los colorados se dará a conocer hoy, un día antes de la sesión extraordinaria, donde se analizará la modificación a la ley de financiamiento.

Con su mayoría propia, siempre y cuando estén presentes todos los colorados, los mismos pueden dar media sanción a la normativa según mejor les parezca, como ya lo hicieron con otros proyectos, como la reglamentación de la pérdida de investidura, el salvataje de la intervención de más de una docena de intendentes acusados de corrupción, entre otros puntos.

DECLARACIONES JURADAS. Por otro lado, también mañana se trata el proyecto de ley que plantea que la declaración jurada de bienes sea pública. El documento ya cuenta con media sanción del Senado y para que la disposición entre en vigencia debe ser promulgada antes del 6 de febrero; de no ser así entrará a regir una normativa que fue sancionada con anterioridad y que establece que solamente con una orden judicial se pueda acceder a las declaraciones juradas.

Los colorados también ya se habían manifestado en contra de la iniciativa, alegando que es peligroso dar a conocer los detalles de sus patrimonios a la ciudadanía en general, por lo que rechazarían el documento.