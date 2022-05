En manifestación frente al CM detuvieron al hijo de Efraín

Miembros del PLRA y simpatizantes de la Concertación opositora se manifestaron ayer frente al Consejo de Magistratura (CM), mientras dicho organismo a través de sus miembros, decidían la integración de las ternas que serán enviadas al Senado con el propósito de que se designe a dos para cubrir vacancias en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). La manifestación se llevó con normalidad hasta que la policía, de forma aparatosa, se llevó a uno de los manifestantes que resultó ser hijo del presidenciable Efraín Alegre, actual presidente del PLRA.

Según el ex senador Luis Alberto Wagner, la vigilia y movilización permanente es con el propósito de denunciar la “cocinada” de ternas por parte del Consejo. “La orden de Horacio Cartes es que César Rossel y Emilio Camacho no estén juntos para que no tengamos ministros decentes y razonables en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)”, sostuvo.