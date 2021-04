En Luque afirman que debe terminar la “cultura del clan”

Las internas se están tornando intensas en la ciudad de Luque, donde varios candidatos intentan hacer frente a Concordia Colorada, que postula al intendente Carlos Echeverría, vinculado al ex senador Óscar González Daher.

Félix Achucarro es candidato a intendente del Frente Independiente de Colorados Luqueños (Ficol) y comentó que su intención era generar consenso entre todos quienes quieran hacer frente al equipo del ex senador y no se logró por “razones egoístas”.

El precandidato hizo hincapié en que el clan de González Daher maneja tres instituciones aún en Luque: la Municipalidad, el hospital de la ciudad y la Cooperativa de Luque.

“Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de ganar y de terminar con la cultura de los González Daher, una cultura de odio, de mafia, persecución y chantaje”, resaltó y mencionó que cuenta con el respaldo del senador Derlis Osorio y del equipo de la senadora Lilian Samaniego.

No obstante, el político se declara independiente, “ni cartista, ni abdista”.

Tras haber estado preso el ex senador, Achucarrro comentó que eso hizo que él haya perdido poder en las instituciones del Estado.

“La gente no perdió totalmente el miedo hacia los González Daher, pero muchas personas se desligaron de él en este proceso que se ha iniciado a la familia”, relató.

Comentó que logró el acompañamiento de varias listas de candidatos a concejales de los movimientos Participación Republicana, Nueva República, de algunos candidatos del movimiento Esperanza Renovación Ecléctico Social Colorado, entre otros. Además, Ficol cuenta con dos listas de candidatos a ediles.

“En cada elección me he presentado y le hice frente a Óscar González Daher a cara descubierta y a pecho gentil. Él ganaba elecciones no porque era querido, sino porque manejaba el poder; a los fiscales, jueces, así como los otros estamentos que también se ponían firmes ante él”, señaló y resaltó que varias veces fue candidato a presidente de seccional.

Asimismo, mencionó que renunció recientemente a su cargo de oficial consular de Corrientes, Argentina, para convertirse en candidato.

Por último, acusó al otro candidato, Justo Rodríguez, de querer dividir los votos para favorecer a Echeverría, porque este es su primo, aunque se declara totalmente antidaherista.