En lo más alto del continente

CERTERO. Desde el arranque, Zanotti mostró chapa de candidato, peleando la punta palmo a palmo con el norteamericano Brandon Wu. Ayer, en la última ronda, el paraguayo sacó a relucir toda su jerarquía para mantener el pulso tras los 18 hoyos y forzar a una definición extra entre el chileno Guillermo Pereira y el guatemalteco José Toledo (con 269 golpes, -15).

En el primer intento, el golfista guaraní con pulso ganador sentenció la serie a su favor para asegurar el oro y lograr que la tricolor flamee por primera vez en 68 años en lo más alto del podio.

SELLO NACIONAL. ”Si no sufrimos, no somos paraguayos. Sabía que iba a costar porque cerrar los torneos no es fácil, también estaba el hecho de ganar una primera medalla de oro en unos Panamericanos”, expresó Zanotti.

“Jugué muy bien, con mucha precisión más allá de la presión porque tenía muchas ganas de lograr esta medalla”, remarcó el paraguayo a lo que agregó: “Llegué al final con un poco de enojo por no cerrarlo antes, pero lo que no hice en el último hoyo lo hice en el desempate, metí un tirazo”.

JULIETA CERCA. En el femenino, Julieta Granada obtuvo la medalla de plata con un registro de 280 impactos (-4), para quedar por detrás de la campeona, la norteamericana Emilia Migliaccio (276, -8).

Granada mejoró y subió un escalón más, con relación a lo realizado en Toronto 2015, en donde obtuvo la presea de bronce. La paraguaya además alcanza la marca histórica de Verónica Cepede con tres conquistas en Panamericanos. En equipos, el cuarteto guaraní, integrado por Carlos Franco, Fabrizio Zanotti, Julieta Granada y Sofía García, saboreó la plata. El grupo culminó por detrás de Estados Unidos y por delante de Colombia.

La próxima cita será en Santiago de Chile 2023, que tuvo su presentación en la ceremonia de clausura.