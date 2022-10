En la recta final, la lucha que se avecina es impredecible

La Academia no se aparta del protagonismo y como lo mencionamos en más de una ocasión, su fuerte carácter en campo lo hace un adversario duro y difícil de encararlo. En tanto, Olimpia, que está a dos de su tradicional rival (es crucial el clásico de esta tarde) demostró una entrega bárbara ante el Gumarelo en la regularización del miércoles pasado y bajo ese semblante intentará mantener el estilo que lo caracteriza. Esta fecha dominguera puede determinar muchas cosas como ya lo apuntamos, la puja en la Olla y luego los albos en su reducto ante Guaraní. A modo de recordación, Cerro Porteño bajo la conducción de Chiqui Arce obtuvo su último título el año pasado en el Clausura 2021 venciendo a Guaraní, que tenía todo para llevarse los puntos. Por su parte, Nacional conquistó su último campeonato en el 2013 siendo Gustavo Morínigo el orientador. El tercero en disputa, el Franjeado, conoció del máximo halago en el Clausura del 2020 siendo entonces el Pipo Gorosito su entrenador. Para quienes buscan el segundo cupo internacional tiene doble satisfacción: lo deportivo y económico. Entrar en la llave directa significa 3.000.000 de dólares, que en especial para Olimpia, sin dejar de admitir el interés que tienen los otros, es una millonada por su drama financiero, que lo va superando con tremendo esfuerzo. Ahora es cuestión de esperar, lo que deje la fecha en la parte más alta de la tabla. Se pone caliente el torneo y la lucha que se avecina es impredecible. Programación doble Este miércoles en el Defensores del Chaco se dará continuidad a la Copa Paraguay, en ronda semifinal, con Tembetary – Ameliano en el primer turno y posteriormente Guaraní y Nacional. La gran final será en el estadio Villa Alegre de Encarnación, el viernes 4 de noviembre, a las 20:00. El propio Fernando Jubero, el técnico aurinegro, expresó su preocupación por la seguidilla de encuentros considerando el desgaste al que son sometidos sus jugadores contando con una plantilla corta. A esto se le suma el distanciamiento interno entre dirigentes y el propio orientador español. En ese sentido, para la comisión directiva el ciclo tendría que terminar a fin de año, mientras el DT señaló públicamente que no hay nada resuelto y que su contrato cierra en junio del 2023. En este ambiente se desenvuelve el Legendario, poco propicio por donde se lo mire. Ratificar el momento Salvo que aparezca otro amistoso, la Selección Paraguaya y al decir del propio presidente de la APF, Robert Harrison, tiene previsto enfrentar el 16 de noviembre en el estadio Nacional de Lima al conjunto incaico, con la dirección de Juan Reynoso (sustituyó a Ricardo Gareca quien no aceptó seguir al frente), que protagonizará su tercera presentación tras haber quedado fuera del repechaje en la disputa por el Mundial Qatar 2022. El adversario de Paraguay, con su nuevo cuerpo técnico, hizo dos partidos en fecha FIFA perdiendo contra México 1-0 y ganándole a El Salvador 4-1. En cuanto a lo nuestro, Barros Schelotto deberá ajustarse a la conformación de un plantel más casero como aconteciera en Atlanta contra los aztecas y con solo algunas inclusiones de los que juegan en México y Estados Unidos. Independientemente a la Absoluta, vale una mención a la Sub 20 que se llevó la medalla de oro en los Juegos Odesur y que permite un retorno de confianza para el crecimiento de nuestro fútbol. De hecho, ya en esta etapa la imagen de la mayor ha mejorado ostensiblemente dando más credibilidad para las próximas Eliminatorias que arrancarán en marzo. Se acerca la final En dos semanas más se conocerá al nuevo monarca de la Libertadores de América, que saldrá del único duelo a cumplirse en el estadio Isidro Romero, en Guayaquil, con capacidad para 59.283 espectadores. Estarán frente a frente Flamengo y Paranaense. El campeón asegura su participación en fase de grupo del 2023 aguardando por el cotejo de la Recopa ante Independiente del Valle de Ecuador que se adjudicó la Sudamericana. En el orden doméstico, el conjunto de Río está cuarto en la tabla del Brasilerao con 52 puntos y Paranaense sexto con 48. A siete fechas del final, Palmeiras es cómodo puntero con 67, siendo el paraguayo Gustavo Gómez su capitán y gran figura. Una era fantástica Marcelo Gallardo anunció su alejamiento de River de Argentina tras un periodo avalado por un nivel futbolístico muy elogiado, cosechando éxitos y recibiendo el elogio permanente. Tomó la decisión que consideró más correcta y aún no se dio a conocer cuál será su futuro. Entre sus principales títulos internacionales el estratega cuenta con 2 Libertadores, 1 Sudamericana y 3 Recopas, siendo probablemente la más significativa para la entidad de la banda roja la definición en Madrid, cuando River venciera a Boca 3-1. Eso fue inolvidable por la propia trascendencia de definir en España, ante los incidentes registrados en la previa al choque en cancha de River. En la conferencia de prensa en la despedida, el apodado Muñeco anticipó que en el primer semestre será de descanso mientras prepara el viaje con su familia para observar el Mundial de Qatar.