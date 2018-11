En la penuria: Hospital de Altos sin estudios básicos y pocos fármacos

Era la sexta vez que Érika Troche, quien está en su sexto mes embarazo, no accedía al ácido fólico que debía recibir para su tratamiento en el Hospital Distrital de Altos. “Me dijeron que no hay, solo en jarabe. No puedo tomar ese porque rechazo. Tiene que ser ácido fólico en pastillas”, contó la joven que espera la llegada de su primer hijo.