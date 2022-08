En la oposición hay 10 candidatos para las elecciones presidenciales

Por una parte, se encuentra la lista de precandidatos presidenciales con sus respectivas duplas que competirán dentro de la Concertación.

Los mismos se inscribieron semanas atrás ante el Tribunal Electoral Independiente de la Concertación, presidido por Rafael Rojas. Dentro de este sector, la dupla que es considerada la más fuerte la integran el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, y su compañera de fórmula, Soledad Núñez, quien había renunciado a su propuesta presidencial para formar la chapa. Tras este anuncio se tuvo como consecuencia el enojo de una parte del Frente Guasu y la dispersión de la izquierda.

Asimismo, dentro de las precandidaturas liberales también están confirmados Martín Burt y Luz Borja, por el Movimiento de la Victoria; mientras que el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, hará dupla con Bruno Balmelli. El movimiento que los impulsa se denomina Nuevo País. Dentro del mismo cuadro, Herminio Ruiz Díaz se presentará junto a Felipe Fernández.

Además, las precandidaturas que ya se oficializaron son las de Sebastián Villarejo y Patricia Dos Santos, por el Partido Patria Querida. También sigue dentro de la Concertación, pese a que había expresado la intención de salirse, Hugo Portillo junto a Miguel Germán Carvallo, por el movimiento Todos por el PDC.

Cabe recordar que tanto Kattya González como Esperanza Martínez declinaron sus precandidaturas presidenciales para integrar la lista de postulantes al Senado. Justamente ayer la senadora Martínez, del FG, fue designada como presidenta de la Concertación, en forma unánime. Fue en un acto que tuvo lugar en el local del PRF. Guillermo Ferreiro será el secretario general de esta organización política.

POR FUERA. Hay otras precandidaturas presidenciales que no forman parte de la Concertación y que si bien irán a internas, solo lo harán con el propósito de formalizar candidaturas para luego esperar las generales de 2023.

Por fuera de la Concertación, la dupla más llamativa es la que conforman el ex canciller nacional, Euclides Acevedo, y el senador luguista, Jorge Querey. También manifestó su intención de postularse el ex arquero de la Selección Paraguaya, José Luis Chilavert. Igualmente el general (SR) Carlos Jara lanzó su candidatura meses atrás.

Por su parte, pese a permanecer hasta el último día en el que se inscribían precandidaturas ante el TEI de la Concertación, el ex senador Paraguayo Cubas salió súbitamente no sin antes decir que la Concertación era una interna liberal ampliada y, por ende, una trampa para los aliados no liberales. El mismo se postulará por el Partido Cruzada Nacional.

Abierto. Tanto desde el sector de Alegre como desde el proyecto de Euclides no se cierran a la posibilidad de dialogar luego de las internas de diciembre. Algunos actores hablan de que deberían medir la preferencia y que haya renunciamientos por el camino, con la idea de que la oposición no divida sus votos frente a los colorados en las generales de abril del 2023.