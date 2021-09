En la etapa decisiva

Fernando Jubero se encuentra ante la brillante oportunidad de consagrarse campeón por primera vez al mando de Guaraní, tras dos intentos fallidos como lo fueron en los torneos Apertura 2014 y 2015.

Los números lo avalan al español con su campaña impecable en la primera ronda de este Clausura. Si se contrastan con los dos últimos campeonatos donde Guaraní fue campeón (Apertura 2010 y Clausura 2016), sus números son mejores en 9 fechas.

En el Apertura 2010, con Félix Darío León, se sumaron 20 puntos, con 6 victorias, 2 empates y 1 derrota; mientras que en el Clausura 2016, con Francisco Arce hasta la fecha 6 y luego Daniel Garnero, se ganaron 6 juegos, 1 empate y 2 caídas, con 19 puntos sumados. Hoy Jubero suma 21 puntos, con 6 victorias y 3 empates, muy esperanzador para la segunda rueda.





Choco, sin dolor

Roberto Fernández superó la sobrecarga muscular que acarreaba y que lo sacó del juego ante Cerro, a los 82 minutos. Con lo que Fernando Jubero podrá colocar el equipo titularísimo ante Sol de América el próximo lunes, en Villa Elisa. Con Servio; Ferreira, Choco, Cáceres y G. Benítez; Contrera, Fernández C., Florentín y Colmán; Oviedo y Fer Fer.



77,7% de efectividad suma Fernando Jubero en esta primera rueda de torneo, mejor que campañas campeonas.

Cerro apunta a bajar la diferencia y arrebatarle el título al Aurinegro. 16pts.

Francisco Arce sabe de remontadas en su carrera como entrenador, donde obtuvo tres campeonatos de Primera División: Clausura 2013 y Apertura 2020 con Cerro Porteño; Clausura 2015 con Olimpia.

Justamente el Apertura 2020 está fresco en la memoria azulgrana por haberle ganado al clásico rival, en una remontada final imparable, con 9 victorias en 11 juegos (los otros dos fueron empates), en la segunda rueda de un torneo que tenía 22 fechas. La remontada tuvo 12 victorias en 15 juegos, agarró la cima en la fecha 14 y no la soltó hasta el final.

Además, el Chiqui sabe de enhebrar rachas que lo posicionen alto. Recordemos que entre el 2013 y el 2014 sumó 27 partidos con Cerro en donde no perdió, siendo campeón invicto del torneo Clausura del 2013.

Pulpito es baja

Ayer se confirmó que Alexis Duarte no se recuperó de la dolencia en la rodilla que sufrió ante Guaraní y será baja para el choque ante Luqueño del sábado a las 20:15 en la Nueva Olla. Su reemplazante será Juan Patiño, que hará zaga central con Carlos Rolón. Por su parte, Federico Carrizo no figura en la lista de concentrados y no estará disponible.

27 partidos sin derrotas obtuvo Francisco Arce entre el 2013 y 2014, siendo la mejor racha de un DT en el país.

El Decano debe revertir el pésimo andar en el torneo y salir del fondo. 6pts.

El oriental Álvaro Gutiérrez está con la prueba de fuego de dar vuelta una campaña pésima, de las peores en torneos cortos que está teniendo Olimpia.

No solo eso preocupa en Olimpia, sino que la tabla acumulativa que era su sustento empezó a perder lugares y la meta de llegar a la Copa Libertadores 2022 se puso cuesta arriba.

Actualmente es quinto con 39 puntos, a tres de Nacional (con el que cayó el lunes pasado). Por encima tiene a Libertad (49), Guaraní (46) y Cerro (44). De salir campeón alguno de ellos, de igual forma no llegará a Libertadores, por lo que debe sumar con urgencia en esta segunda rueda. Además a eso se le suma la terrible racha en condición de local, donde acumula 7 derrotas, algo nunca antes visto en Para Uno desde su inauguración en 1965.

Centrales OK

Tobías Castellano, ex jugador de River Plate, tiene todo en regla para poder jugar el partido del domingo, a las 18:00. Además de Castellano, que fue titular en el duelo ante Nacional, en la zona de centrales Saúl Salcedo está a disposición y en la zona de delantero está listo Walter Rodríguez. Enfrente, Willian Candia no podrá jugar en el Kelito por cláusula de contrato.

17 goles recibió Olimpia en la primera rueda, es el equipo más goleado del torneo y con peor diferencia de gol (-8).