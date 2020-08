“En la ANR se tienen que hacer una profunda autocrítica y depuración”

“Hay que separar la paja del trigo. Hay gente que usa al Partido Colorado para su provecho, se aprovecha del sentimiento de un pueblo sencillo (…), ocupan un puesto y roban, porque eso es lo que se ha dado sistemáticamente”, cuestionó la legisladora.

Recordó que el año próximo se eligen autoridades municipales y “es muy lamentable que el partido no tenga mecanismos de filtro” para alejar a los corruptos de la agrupación política.

“Que las comisiones de ética funcionen, no sean figuras decorativas, porque los tiempos son distintos. La gente cree que puede seguir engañando, puede seguir diciendo una cosa por otra. Hoy se sabe todo, todo el tramperío que arman. Yo realmente aborrezco eso y lo siento demasiado porque lo veo a diario”, lamentó la parlamentaria.

NO A LA IMPUNIDAD. La senadora oficialista también espera que la alianza no sea un pacto de impunidad, como la califican los opositores.

“La unidad tiene que ser con un programa político-doctrinario de gobierno, un no a la impunidad, porque si en el manto de la unidad se va a justificar todo eso va a ir en contra de lo que se pretende (…). Eso lo que tienen que entender, todavía no acusaron recibo, que los tiempos son distintos y que hoy la sociedad está empoderada, conoce la información y ya no tolera. Muchos hijos de colorados no se quieren afiliar justamente por eso, porque son ya críticos y miran, y no alcanza la tradición”, expresó la senadora.

Sobre las denuncias de corrupción en este Gobierno, que en pandemia terminaron costando el puesto a autoridades de la Dinac y de Petropar, por ejemplo, Ovelar señaló que el presidente tiene derecho a equivocarse, pero evidentemente algunos de sus colaboradores no estuvieron a la altura de las circunstancias.

“Espero que el presidente vaya tomando la temperatura a cada uno de los actos y vaya haciendo las correcciones”, aseveró la ex candidata presidencial.

Admitió que las expectativas hacia el Gobierno de Mario Abdo son elevadas, y la sociedad es cada vez más demandante, pero recordó también que al presidente le tocaron tiempos difíciles.

“Empezó su gobierno y vino una sequía, luego inundación y después esta pandemia, pandemia que les tiene contra las cuerdas hasta a los mandatarios más fuertes del mundo como (Donald) Trump, hasta a los más aplaudidos”, afirmó Ovelar.

JUICIO POLÍTICO. Siguiendo su análisis, la parlamentaria señaló que desde la oposición sistemáticamente hablan de destituir a Abdo, pero se preguntó en qué contribuye un juicio político para apartar a un mandatario.

“En qué contribuyó sacarle a (Fernando) Lugo (en el 2012) y ponerle a Federico (Franco), (quien) entró con mucha más voracidad. Los liberales fueron pésimos administradores de la cosa pública. Por favor, además daña la democracia, daña la imagen del país, lo hace más imprevisible (…). Yo entiendo que en el libre juego de las ideas está justificado, pero les pido rigor”, solicitó la senadora.

Calificó como “nefasta” la experiencia de sacarlo a Lugo del Gobierno, y alentó a no repetirla. Además, confesó que con el pacto Abdo-Cartes el juicio político no está sepultado completamente, porque en el Paraguay nunca se sabe. Citó el caso Lugo, en el cual los propios aliados le hicieron el juicio político.

EDUCACIÓN Y SALUD. Igualmente, la senadora reiteró que no está de acuerdo con lo que ocurre en Educación, cartera dirigida por Eduardo Petta.

“Hice públicamente mi crítica. Petta no tiene condición alguna de hacer alguna transformación. Ahí hay que poner gente competente y no un tipo falaz y presuntuoso”, fustigó.

Asimismo, Ovelar dijo que se deben controlar las compras en Salud, y perseguir a los que roban. “Las denuncias tienen que estar documentadas. Eso de Puertos por ejemplo es impresionante. Si eso es así, ahí se tiene que hacer una cirugía urgente”, refirió sobre las denuncias contra Ramón Retamozo, que está acusado de haber cedido un espacio perteneciente a Paraguay en un lugar estratégico del Puerto de Buenos Aires.

También opinó sobre el caso del intendente liberal de Concepción, Alejandro Urbieta, quien es salvado por la bancada colorada, y a su hermano, el diputado colorado Luis Urbieta.

“Esos Urbieta de Concepción tienen muy mala gestión. Si la mitad de las cosas que se denuncian son ciertas tendrían que estar presos. Ahí claramente la familia usa al Partido Colorado, así como también se usa al Partido Liberal”, expresó la legisladora.