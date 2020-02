En Hospital San Pablo 15% del personal cae por dengue

Ellos también caen. La cantidad de personas afectadas que llega a los hospitales del país no se centra solamente en los pacientes. El personal de salud y de otras áreas del Hospital Materno Infantil del barrio San Pablo también están siendo impactados por la enfermedad.

“Desde el punto de vista institucional y profesional estamos haciendo el máximo esfuerzo para contener esta epidemia. Pero, también tenemos que decir que tenemos cinco colegas médicos enfermos de dengue. Tenemos un ausentismo importante de colegas afectados por esta enfermedad”, señaló el doctor Guillermo Bareiro, del área de pediatría del Hospital Materno Infantil del barrio San Pablo. Esta situación lleva al personal que aún no ha sido afectado por la enfermedad, a redoblar sus esfuerzos para atender a los pacientes que llegan al hospital. “También el personal de enfermería y personal administrativo está siendo afectado. Estamos haciendo un gran esfuerzo para dar respuesta a toda la demanda que tenemos actualmente en los servicios”, revela la doctora Carolina Acosta, colaboradora de la dirección médica del nosocomio. A pesar de tener una sobrecarga de trabajo, los servicios no se están resintiendo, aseveró el doctor Bareiro. “Entre un 10 y 15% del personal, tanto administrativo como de salud, está siendo afectado por el dengue. En ese porcentaje está de todo, personal de enfermería, médico, administrativo, etc. Cada día van cayendo”, detalló la doctora Acosta. INCREMENTO En promedio, el hospital registra alrededor de 200 consultas por día en el área de adultos. En pediatría son entre 110 y 120, detalló el doctor Bareiro. “Nos damos cuenta es que esta epidemia tiene una mayor incidencia en los adultos”. Antes de que se desatara la epidemia, el promedio de consultas en el área pediátrica estaba entre 60 y 70. En tanto ahora llega a 100 y 120 diariamente. De esta manera, se puede ver que el auge del dengue disparó en un 100% el número de los pacientes que llegan al hospital. Por su especialidad, el centro asistencial recibe a futuras madres. La doctora Cristina Méndez, del área de ginecología, refirió que también hubo un importante aumento de las embarazadas que van a diagnosticarse. “De las 30 a 40 que solíamos atender, se incrementó entre 70 a 80. Incluso tuvimos un pico en que llegamos a 90 embarazadas que acuden al servicio de urgencias”.



