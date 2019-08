En HC hablan de cogobierno y en Añetete niegan que sean prisioneros

Mientras desde el cartismo hablan de la posibilidad de instalar un cogobierno, en el oficialismo toman cautela y niegan que sean prisioneros del ex presidente Horacio Cartes.

El pacto colorado sigue generando dudas y desconfianzas entre los propios aliados. El presidente Mario Abdo Benítez salvó por ahora su gobierno, tras la decisión que tomó Honor Colorado de frenar el juicio político cuyo proceso se generó luego de la polémica en torno al pacto secreto con el Brasil para la comercialización de energía de Itaipú en favor de una empresa vinculada a la familia de Jair Bolsonaro. Fue el diputado cartista Derlis Maidana quien señaló que el vicepresidente Hugo Velázquez consultó sobre la idea de un cogobierno con lo que se integraría a referentes del cartismo en la estructura de gobierno. Inclusive, el ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial, Santiago Peña, confirmó que fue sondeado para retornar al Ministerio de Hacienda, ante la posible salida de Benigno López, salpicado por las supuestas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS) y también lo mencionan como negociador con los brasileños en el caso Itaipú, aunque él niega. prisioneros Desde el entorno presidencial no descartan que se pueda dar un diálogo en el futuro pero según Daniel Centurión, asesor político de Abdo Benítez, no hubo ningún condicionamiento por parte del cartismo para respaldar ahora al Gobierno y evitar el juicio político. “Ellos no han peticionado ningún cargo. Y en Colorado Añetete tampoco se ha planteado oficialmente lo mismo. Acá hubo una reconfirmación del compromiso con el coloradismo por parte de Honor Colorado”, aseveró Centurión. Aseguró que existen conversaciones fraternas entre referentes de ambos movimientos y proyectando un fortalecimiento del Gobierno. El asesor reafirmó la posición del oficialismo de que el Congreso trate lo antes posible el pedido de juicio político que el mismo cartismo se niega a tratar en Cámara de Diputados. “Aquí no existen prisioneros de nadie, sí un hecho político, se planteó el juicio para el presidente y el vicepresidente de la República, y esperamos que los parlamentarios puedan tomar una decisión ágil y rápida, pero no absolutamente (no estamos atados)”, añadió Centurión, al tiempo de recalcar que HC no “ha condicionado nada absolutamente nada”. Por de pronto, preparan un encuentro entre Abdo y Cartes, en setiembre, en el marco del aniversario de la ANR.