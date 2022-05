En Fuerte Olimpo personal de salud trabaja bajo presión

Algunos carteles expresaban “somos héroes, no criminales”, “basta ya de la criminalización del acto médico”, “somos personal de salud, no criminales”, con esta actitud los profesionales que trabajan en el Hospital Regional pretenden demostrar que no están ajeno a los hechos y que también tienen sentimientos.

Lamentaron las pérdidas de vidas que hubo y aseguran haber hecho todo lo posible para salvar la vida de las personas, además recordaron que durante el momento más crítico de la pandemia por Covid-19, Alto Paraguay fue el último en registrar contagios gracias al trabajo de los profesionales.

La presión laboral se instaló en el seno de hospital chaqueño que a diario recibe pacientes y entre ellos embarazadas; el fin de semana pasado hubo un parto que fue exitoso para los profesionales que no ocultaron en expresar a través de las redes sociales la satisfacción de haber realizado una buena tarea.

Otra denuncia fue remitida a la Defensoría del Pueblo, similar a la realizada por el concejal Anselmo González en la Fiscalía, en este contexto, la institución que se ocupa de velar por los derechos humanos sugiere al Ministerio de Salud que realice una intervención con suma urgencia por los reiterados casos irregulares. AM