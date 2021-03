En Europa están listas las rutas a las finales

Los cruces serán de alto vuelo en el máximo certamen de clubes europeos, como lo es la Champions League.

Los cuartos se abrirán el próximo martes 6 de abril con los cruces entre Real Madrid vs. Liverpool en Madrid y Manchester City vs. Borussia Dortmund, en Manchester, ambos a las 15:00.

El miércoles 7, Bayern Múnich recibe al PSG en Alemania y Porto ante Chelsea en Portugal, también desde las 15:00.

Las revanchas serán invertidas, los que jugaron el miércoles 7 lo harán el martes 13 y los del martes 6 lo harán el miércoles 14, todos los duelos a las 15:00.

Las llaves se cruzan para semifinales entre City vs. Dortmund y Porto vs. Chelsea; Bayern vs. PSG y Real Madrid vs. Liverpool (ver infografía). El calendario marca que las semis serán el 27 y 28 de abril las idas; 4 y 5 de mayo, los desquites. La final será el sábado 29 de mayo en el Estadio Olímpico de Ataturk, Estambul, Turquía.

RUMBO A GDANSK. Mientras que la Europa League, cuya final será en Gdansk, Polonia el miércoles 26 de mayo, también la ruta está definida.

Las llaves son: Dinamo de Zagreb vs. Villarreal, Arsenal vs. Slavia Praga, por un lado; y por el otro: Granada vs. Manchester United y Ajax vs. Roma, los juegos de ida el jueves 8 de abril (15:00) y las revanchas el jueves 15 a la misma hora.