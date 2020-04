En Chile, Jara soporta días complicados con Colo Colo

En charla con Monumental 1080 AM por Fútbol a lo Grande, el DT expresó: “En la mayoría de los clubes se está aplicando una baja en el pago, también afectó al plantel de Colo Colo. Se armó un plan de negociaciones, pero no hubo acuerdo en esa reunión. Aquí rige un seguro por cesantía laboral, y por la situación del momento, ese seguro corre para ellos. Es ahí donde los futbolistas no están de acuerdo y comenzaron los inconvenientes”.

Consultado si llegó a mediar la situación en su carácter de entrenador, expresó: “En mi caso, aún tengo el cargo de entrenador de las Formativas, más allá que estoy interinando la Primera División. Por ello, no estoy en condiciones de mediar las confrontaciones entre los futbolistas y la dirigencia. Particularmente, tengo un contrato hasta diciembre de 2020 con la gerenciadora del club”.

Finalizó realizando un análisis sobre la posible vuelta del fútbol en Chile. “No hay ninguna posibilidad prácticamente en Chile. La situación está complicada. No hay nada definido por de pronto, la pandemia sigue en una etapa complicada, no se ha podido controlar y es incierta la vuelta del fútbol”.