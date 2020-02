En CDE abren sumario por construcción de monumento

El monumento será inaugurado el 1 de marzo próximo por la Municipalidad de Ciudad del Este en conmemoración de los 150 años de la muerte del héroe nacional de la Guerra de la Triple Alianza, informó este fin de semana la Comuna local. Fue luego de que la jueza de faltas de la Patrulla Caminera, Claudelina Guillén González remitiera un oficio a la Municipalidad de Ciudad del Este en el que le solicita la demolición de la estructura por obstaculizar la visualización en la ruta, conforme a una denuncia presentada ante el juzgado de faltas 2º turno regional de Ciudad del Este, conforme al oficio Nº 1/2020.

El pedido de demolición abrió un fuerte debate en las redes sociales entre los que apoyan al intendente Miguel Prieto y los que sostienen que la construcción puede afectar a los conductores. Incluso, algunos señalaron que es la Patrulla Caminera la que produce polución en el ambiente de Ciudad del Este, por los controles que realizan en el ejido urbano.

En el oficio refiere que no existe autorización en el Departamento de Vialidad del MOCP para la construcción de la estructura. Al respecto, Francisco Clerch, asesor departamental del ministerio señaló que se abrió un sumario y se remitió los antecedentes al Departamento de Vialidad de la institución y a la asesoría jurídica. “Conociendo el trabajo que está haciendo el ministro Arnoldo Wiens en recuperar los monumentos histórico, no creo que se llegue a la demolición, pero si, no existe una comunicación ni autorización de vialidad para realizar la obra”, afirmó Clerch.

Por su parte, la Comuna señaló que ya realizó el estudio pertinente con relación a si afecta o no al tráfico vehicular en la rotonda del kilómetro 3,5 de la ruta internacional por parte de la División Vialidad de la Municipalidad, llegando a la conclusión de que no afecta a la visibilidad en el tránsito.