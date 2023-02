En Caacupé piden frenar los feminicidios

“Y no hablemos también de los abusos de menores. Abusos de menores; se informa que en nuestro país en un promedio de cada dos horas se registra un abuso, una víctima de abuso sexual. Se trata de casos de niñas y niños que hasta los 17 años sufren. En los últimos cinco años se reportan más de 17.000 niñas y adolescentes abusados”, afirmó.

“¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué hacemos nosotros con las cosas de Dios, y, sobre todo, con el ser humano? Mis queridos hermanos, si esto no se cura, si esto no se frena, estamos creando futuros monstruos para nuestra sociedad. Eso es lo grave, eso es lo terrible. Nuestro Señor no va a ser un Mesías dominador, sino servidor”, remarcó.