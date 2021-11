En Añetete tratarán de persuadir a senadores que formaron otra bancada

En cuanto al presidenciable del cartismo, Santiago Peña, reconoció que ya tiene trayectoria, pero que supuestamente bajó 5 puntos, de acuerdo con las encuestas.

“Esa es la libertad que cada uno tiene. Le deseo éxito a los compañeros. En la práctica es así, pero estamos constantemente trabajando con ellos”, dijo sobre sus cuatro correligionarios que tienen otra bancada.

“Son dirigentes demasiado importantes dentro del partido. Hay que darle tiempo para que tomen una decisión. Vamos a seguir insistiendo. Los que tomamos la decisión, de acompañar al vice, vamos a tratar de convencer para trabajar por él”, manifestó.

No obstante, adelantó que está seguro de que van a trabajar con el equipo de Velázquez cuando llegue el momento. “Velázquez hace un mes que ha tomado esta decisión. Veo con mucho agrado que tuvo un importante incremento en el pensar de la gente. Había iniciado esta carrera con 8 puntos, ahora está encima de 20”, destacó.

“Evidentemente que Santi fue un candidato dentro del partido, un referente importante. Hace mucho que está a consideración de los colorados. Por supuesto, que va a partir con ventaja, pero bajó cinco puntos de lo que tenía”, señaló el senador.

“El compañero Velázquez tuvo un incremento. Se va a ir nivelando. Marzo, abril, vamos a tener números que van a reflejar la realidad política”, consideró Salomón.

“Faltan 13 meses”, alegó sobre las presidenciales. “El que corre atrás tiene que trabajar mucho más. La figura de Santi ya está instalada dentro del partido. El señor vice es conocido, pero no como candidato”, indicó el titular del Congreso.

“Es una persona incansable. Trabaja muchísimo. Toda la semana lo estamos viendo recorrer el interior. El domingo va a estar en San Lorenzo. La brecha se va a ir disminuyendo”, manifestó Salomón en alusión al vicepresidente Velázquez.

“Ya fue candidato a presidente, Peña. Hugo Velázquez ahora es candidato , y ahora se muestra como candidato. Tiene que remar de atrás”, puntualizó.

“Está aumentando. No he visto candidatos, ni siquiera Marito. No he visto alguien que haya aumentado en tan corto tiempo en las encuestas. El trabajo que está haciendo está dando sus frutos”, insistió el titular del Senado.

BAJAS. Arnaldo Franco, quien del cartismo se sumó a Añetete, habló sobre las bajas en la bancada, que de 12, ahora se redujo a 8.

“Nosotros teníamos una bancada oficialista que éramos 12, y 4 compañeros han decidido estar de manera independiente”, manifestó.

“Nos hemos quedado 8 compañeros. Vamos a seguir trabajando en armonía”, dijo.

A su criterio, la salida de sus correligionarios se debería más bien al sistema de trabajo parlamentario, y cree que es normal.

“Seguramente hay que trabajar más en coordinación para evitar este tipo de problemas”, consideró.

“Hay que seguir trabajando. Es normal. No es fácil coincidir entre 12, menos entre 45”, alegó. Evitó opinar si las fugas tenían que ver con las candidaturas para el 2023.