“En 2023 seré candidato de la mayoría, no de cúpulas ni de los privilegiados”

–Sufro ver tanta corrupción, ver los privilegios que otorga nuestra política actual a unos pocos. Estoy absolutamente convencido de que Paraguay necesita frescura, renovación y modernización en todos los ámbitos. Está claro que la clase política actual se alejó mucho de la realidad. No está al tanto de las problemáticas de todos los paraguayos y las paraguayas y no contribuye a que nuestra nación pueda evolucionar. Entristece ver que el partido de Gobierno tiene mayorías en el Congreso y solo las usa a la hora de la defensa de los intereses corporativos e intereses de sus representantes. Entre ellos cocinan todo, tanto para la repartija como para defender su sistema de corrupción, como fue el caso del gobernador Hugo Javier, donde defendieron a un corrupto que roba plata del pueblo. Y eso debe terminar.

–¿Qué ofrece Rejala en materia de propuesta para el país?

–Primero hay que construir un camino, formar un equipo. Carlos Rejala ofrece antes que nada no robar y denunciar los robos, cortar la mano a los ladrones de guantes blancos que están empotrados en las licitaciones, en las instituciones públicas. Eliminar a la rosca corrupta que nos tiene en la desesperanza. Ofrece instalar una verdadera cultura de la transparencia a través de tecnología con tableros de control online y a vista de todos en todas las instituciones. Ofrece equidad social con mayores oportunidades para todos. No puede ser que la cúpula política se enriquezca y la pobreza siga creciendo. Ofrece eficiencia en la gestión pública que significa una mayor optimización en los cobros impositivos. No necesitamos más impuestos, sino cobrar a los que no pagan, a los que evaden, a los contrabandistas.

–¿Cómo logrará captar el interés de los jóvenes dada la apatía y el ausentismo que demuestran en cada elección?

–A los jóvenes ya no les interesan los colores políticos. Ellos necesitan certezas de que pueden crecer en nuestro país. Los jóvenes son mayoría, y los gobiernos no apuntan las políticas públicas en la generación de empleo o en una educación de calidad, los dejan de lado porque no les conviene, por eso los jóvenes no van a votar o no les interesa la política. Los jóvenes pueden inclinar la balanza, pero no tienen esperanza. Tenemos que devolverles la esperanza, darles el espacio que se merecen. Paraguay tiene que estar completamente abierto al esfuerzo y dedicación de cada joven que busca crecer aquí.

–Si llega a la presidencia, ¿a qué medidas principales apuntaría?

–Educación como nunca, con tecnología de punta, profesores capacitados y una agenda digital en serio para que llegue a todo el país, con proyectos a ser instalados con apoyo de países de primer mundo en el primer año de gobierno, tenemos que traer experiencias positivas. Los maestros deben ganar bien, pero deben estar capacitados para formar a los futuros lideres del nuevo Paraguay. La salud debe ser gratuita y sobre todo digna, como fue en la época del presidente Lugo y eso hay que resaltar; debemos dar una atención adecuada y direccionada por sectores, desde los niños hasta los adultos mayores. Debemos mejorar los hospitales regionales.

–¿Impulsaría una reforma constitucional? ¿Qué aspectos tocaría?

–Sí. Ante todo apuntaría a desburocratizar el Estado y achicar el gasto público. Considero fundamental la verdadera independencia de poderes, por lo que debemos eliminar la representación política del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura. También creo que los cargos electivos como diputación o senaduría deben ser por dos periodos consecutivos o intercalados y eliminar la carrera política con políticos eternizados en el poder que le sacan oportunidades a otros. También son necesarios readecuar el mandato de los ministros de la Corte y la reelección presidencial, que para mí debe ser posible.

–¿En lo que respecta a Itaipú, la revisión del Anexo C, ¿qué papel deben jugar los opositores?

–Desde el año pasado llevo adelante una campaña que se llama Energía para todos los paraguayos, con el objetivo de que baje el costo de la energía para el paraguayo y que nuestra parte, el excedente, se venda a precio de mercado, y esa bandera voy a levantar. Lastimosamente Itaipú, así como viene, con este gobierno entreguista, es causa perdida. Este gobierno no tiene fuerza para defender los intereses de los ciudadanos y está demostrado con el acta entreguista y las actuales negociaciones. En el Anexo C, el punto es tratar el costo futuro de la energía desde el 2023. Creo que debemos denunciar y poner extrema presión para no ceder.

–¿Qué destaca de su labor legislativa?

–Varios proyectos, como “Pytyvõ Escolar”, para que la merienda escolar se les transfiera directamente a los padres de forma mensual y de esta forma evitamos los millonarios robos en licitaciones. También el proyecto que regula todo lo relacionado a las criptomonedas y la minería de activos digitales, que es un paso que Paraguay debe dar hacia la modernidad. También el proyecto “Papel Cero” con la digitalización de procesos y expedientes con el uso de la tecnología, que implica enormes ahorros anuales al Estado en papel, además de un proyecto para hacerle frente a la corrupción.

–Hay impunidad y la misma Cámara que Ud. integra tiene como protagonistas a muchos “blanqueados”.

–La Justicia funciona como garrote para los adversarios políticos y hay ejemplos claros: nadie está preso por las irregularidades en las compras Covid que denunciamos, varios diputados siguen en la Cámara con delitos comprobados, gobernador corrupto que sigue impune, una Fiscalía que, presionada por la gente, realizó las imputaciones un mes después en el caso de Hugo Javier, y unas 30 páginas de ejemplos les puedo dar. La Justicia es injusta con la gente y genuflexa al poder, eso debe terminar.

–¿Tomó contacto con los demás precandidatos de la oposición?

–Hablé con casi todos, pero con Efraín Alegre no hablé. Él no me buscó ni yo tampoco lo hice. Mi convicción es unir a toda la oposición y que el mejor representante tenga la chapa. La Mesa de partidos de la oposición no congrega a todos, y me gustaría congregar a todos, por eso hay que seguir dialogando, ese es el camino.

–¿Es candidato de Blas Llano?

–Siento que seré el candidato de todos. Seré el candidato de más del 55 o 60% de los paraguayos en el 2023.

–¿Qué piensa de Alegre, de Lugo, por nombrar a algunas figuras de oposición?

–Alegre puede pasar a la historia si depone su interés en ser de nuevo el candidato y ayuda a poner el próximo presidente del Paraguay. Fernando Lugo representa a un sector de alrededor del 20% del país, es y será actor principal en la construcción del diálogo nacional.

–¿Es ficha del cartismo?

–Rejala no es “pro nadie ni anti nadie”. No voy a gobernar para las cúpulas o los privilegiados de siempre. Pueden revisar los proyectos que eran de interés de la corporación cartista y comprobarán que siempre estuve en el otro lado del voto.



ENTREVISTA AL DIPUTADO Carlos REJALA



