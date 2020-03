Empresario pide evitar sicosis que afecte la cadena comercial

El coronavirus de China, que ya llegó oficialmente a nuestro país, ya venía siendo motivo de alerta y preocupación de los principales gremios empresariales y de la industria del país. Inquieta el efecto de la sicosis y que el retraso de la llegada de productos importados generen una suba de los precios.

El titular del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Nery Giménez, dijo que hay varios factores que juegan en torno al efecto del coronavirus. En primer lugar, dijo que está el retraso de la llegada de mercaderías. “Muchos determinados productos no se van a recibir porque las fábricas están trabajando a media marcha y tienen solo cierta cantidad de obreros para avanzar”, acotó. Añadió que a esto se suman las líneas de transporte marítimo que no están saliendo de los puertos por este problema. Remarcó que es una sumatoria de elementos que obliga a que la producción no sea la esperada. “Cuando hay una mayor demanda automáticamente por ley de la oferta económica suben los precios. Ahí ya tenemos la suba de precios del rubro electrónico. Son factores que a primera se sienten desde afuera por el coronavirus”, enfatizó. Giménez subrayó que la preocupación surge por el lado de tener y mantener los productos en el mercado y evitar que se encarezcan los precios. Agregó que la entrada del coronavirus se convierte “en una bomba de tiempo”, debido a que ya con el dengue, “que para mí es más grave, estamos bastante golpeados económicamente debido a que hizo disminuir grande el consumo de la gente que dejó de salir a comprar, ya no hace turismo interno y tampoco va a cenar a la noche”. El titular del CIP instó a apaciguar el ambiente y que el coronavirus no haga surgir una sicosis que profundice el temor y la gente quede inmovilizada y afecte a la cadena comercial y la economía. CARNE Por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Korni Pauls, dijo que para el sector no es tanto el coronavirus la preocupación, sino lo que va a ocurrir con el mercado chino, debido a que Brasil, Argentina y Uruguay enviaban más del 70% de su producción a ese país y ahora solo el 20%. Dijo que si bien este año hubo un buen arranque en la venta y exportación, es difícil pronosticar lo que pasará en los próximos meses por lo del coronavirus. Dijo que, antes que tranquilos, están despiertos y con mucho temor de hacer negocios y embarques. Por otra parte, los productores sojeros y de sésamo manifestaron que lo del coronavirus genera la incerticumbre sobre los precios de los productos. En cuanto a recaudaciones, Aduanas anunció oficialmente que las importaciones de orígen asiático bajaron y dejaron de ingresar unos 12 millones de dólares.



dólares es el monto de valor FOB que exportó la industria de la carne durante los meses de enero y febrero.



de dólares es lo que dejó de ingresar Aduanas por la baja de las importaciones de productos de China.



