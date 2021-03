Empresariado critica ausentismo del Gobierno y pide una concertación

“Estamos asistiendo a un macabro juego de lucha por el poder donde priman los intereses particulares, egoístas; donde la estrategia es del enfrentamiento, de la confrontación, de la división y de la acción en comportamientos estancos. Reafirmamos la urgencia de priorizar la búsqueda seria y decidida del bien común, de priorizar lo importante que es resolver la crisis sanitaria”, refirieron los gremios ayer en un comunicado.

La Unión Industrial Paraguaya, Asociación Rural del Paraguay, Unión de Gremios de la Producción, Cámara Nacional de Comercio y de Servicios de Paraguay (Cncsp) y la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), son algunos de los gremios que lanzaron el reclamo en un contexto de pandemia y puja de poderes dentro del mismo Partido Colorado.

Para los empresarios hay una incertidumbre y ausencia de perspectivas, crítica que también se dirigió a los manifestantes que incendiaron la sede de la Asociación Nacional Republicana. Al respecto proponen una concertación paraguaya, donde se dejen del lado de las diferencias para “blindar la salud de las mezquindades políticas y del juego de poder”. Para el sector, empresarial es imprescindible asegurar el abastecimiento de insumos y medicamentos, conseguir las vacunas e implementar el programa de vacunación.

“Necesitamos concertar, pero no se puede dialogar con quien no quiere, o con quien está ausente. Es necesario que quienes se cierran al diálogo cambien, y quienes están ausentes digan presente. Este sigue siendo un año clave para el futuro de todos los paraguayos. No tenemos más tiempo. De esta crisis salimos juntos o no salimos”, criticaron sobre la ausencia del presidente Mario Abdo Benítez, así como de los ministros.

Al respecto, el titular de Feprinco, Beltrán Macchi, indicó que si bien hubo cambios en el Gobierno, se espera que esto se refleje también con modificaciones positivas en el plan sanitario y económico.

Otro pedido tiene que ver en la intervención de cierre de rutas para garantizar el libre tránsito de la producción.

Macchi dejó en claro que la economía de Paraguay depende prácticamente de la dinámica del sector privado, que a su vez necesita de la gestión gubernamental para funcionar adecuadamente.

Propuestas. Los referentes empresariales llamaron a dejar de lado las agendas políticas, ideológicas y personales ante las alarmantes cifras que muestran la realidad del país con más de 40.000 contagios de Covid-19 y cerca de 500 muertes solo en los últimos 20 días. En ese sentido, buscan que el Gobierno se sincere sobre la situación sanitaria y que se abra al diálogo, donde el sector privado puede aportar desde su experiencias en las diferentes estrategias.

“La crisis amerita, por un lado, por el tema de salud, un plan integral porque ya esperábamos lo más feo de la pandemia el año pasado, pero lo estamos recibiendo ahora, entonces probablemente vamos a necesitar ajustes de mitigación económica mirando a largo plazo, porque los efectos que van a tener en las pequeñas, medianas y grandes empresas esto va a tener un efecto por lo menos en los próximos tres a cuatro años”, señaló Ernesto Figueredo, de la Cncsp.

Es la segunda vez en menos de un mes que estos gremios piden al Gobierno mejorar su gestión ante la crisis. Algunos de estos grupos empresariales habían pedido también la semana pasada revisar y modificar la Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario.