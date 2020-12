Empresa de cédulas para mascotas declara que no cometieron delitos

Gabriel Galeano, de la empresa Aldemar y Cía., investigada por imprimir cédulas de fantasía para mascotas, explicó que no cometieron delitos con las impresiones, pero que se someten a la Justicia y esperarán el resultado.

La fiscala Carmen Gubetich de Cattoni realizó el martes un allanamiento en la empresa localizada en Villa Elisa, a raíz de una denuncia hecha por el Departamento de Identificaciones, por supuesta imitación fraudulenta sin la autorización debida, ya que la firma realiza fabricación de cédulas para animales, con diseños similares a la cédula de identidad paraguaya actual.

Galeano confirmó que la Fiscalía y la Policía llegaron al local ubicado sobre la avenida Defensores del Chaco casi Enfermeras del Chaco, y en el allanamiento confiscaron la impresora, que es para tarjetas de PVC, tarjetas de créditos, carnés. “Pero nosotros hacemos cédulas de fantasía, no cédulas de identificaciones”, dijo Galeano.

Comentó que con la pandemia decidieron hacer algo innovador, para sobrellevar la situación, por lo que hicieron las cédulas que tienen impreso que es de fantasía y que no tienen validez legal. “La fiscala se basó en la Ley 1294/98, De Marcas, en donde en su artículo 2 dice que no se puede registrar como marcas los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado y nosotros no registramos”, mencionó.

Afirmó que se asesoraron primero, e indicó que el producto sí tiene el escudo patrio, los colores de la bandera y dice República del Paraguay, pero que venden como lo hace el vendedor ambulante o los que comercializan termos forrados con el sello nacional.

Ahora los propietarios de la empresa Aldemar están citados por la fiscala Gubetich para el lunes y esperarán ver a qué acuerdo llegan.

CRÍTICAS. Esta investigación recibió críticas y burlas de ciudadanos, diciendo que la Fiscalía y la Policía no buscan a “verdaderos corruptos”, como Dalia López, la que había conseguido traer a Ronaldo de Assis Moreira –Ronaldinho– al país y le entregó cédula de contenido falso.

En ese sentido, Galeano explicó que saben la situación que rodea a esto, ya que podrían haber impreso cédulas falsas, como mencionó la fiscala, porque contaban con los equipos, “pero eso solo es especulación”, sostuvo el propietario.

Según la fiscala, los implicados podrían recibir una pena de hasta cinco años y los citó para una declaración.