Embajador de la UE dice que ningún país canceló cooperación

En contacto con la 1080 AM, el embajador se mostró sorprendido por la decisión de los diputados la semana pasada al aprobar un proyecto de ley que pretende suspender la donación de la UE para miles de niñas y niños escolarizados.

Sostuvo que en caso de que se llegara a derogar esta ley que establece este acuerdo con la UE, la primera consecuencia es que el marco jurídico que rige la financiación para apoyo de la educación quedaría sin regularización y, por ende, la imposibilidad de transferir fondos que no se ejecutarían.

“Hace 30 años estamos en Paraguay. Nunca en ningún país se vio una situación de buscar cancelar unilateralmente una cooperación para la educación, en algunos casos hubo cancelaciones, pero nunca en un programa de cooperación”, enfatizó, al tiempo de aclarar que la Unión Europea no financia el Plan Nacional de Transformación Educativa.

Indicó que el bloque europeo coopera de acuerdo con las necesidades que el Gobierno le explica, pero que no se involucra en la malla curricular.

Mencionó que ningún diputado pidió informaciones antes de votar por la derogación.

“Hubo mucha desinformación, por eso hicimos el comunicado explicando el aporte que hacemos al sistema educativo del Paraguay, que buscamos mejorar la educación y que se tenga un buen resultado. Nosotros no nos involucramos en la malla curricular, eso no es correcto, la palabra transformación es una simple terminología, y el convenio era anterior a la Ley de Transformación Educativa, la UE no financia la ley de transformación en ningún país, eso se ha financiado con otros fondos”, agregó.

Si bien manifestó que no le corresponde analizar la parte política del país, la desinformación es bastante.

“Estamos hablando de ignorancia inclusive, hemos decidido hacer público un comunicado por esa razón, buscamos fundamentalmente apoyar la educación, la cooperación de la Unión Europea no es un regalo, es mucho más serio, se hace por tramos, se van cumpliendo una serie de indicadores”, añadió.

Con respecto a los parlamentarios europeos que festejaron la decisión, sostuvo que no tiene una información detallada.

POLÉMICA. En Diputados, con un total de 63 votos, dieron media sanción al proyecto y ahora pasó al Senado.

Mediante el convenio se recibe una cooperación financiera de 38 millones de euros no reembolsables por parte de la Unión Europea, de los cuales ya se ejecutaron 5 millones de euros y la suma comprometida para el 2023 es de 8 millones de euros.

El dinero es utilizado por el MEC como un apoyo presupuestario para financiar la alimentación escolar, útiles y también para intervenir de emergencia en cuestiones de infraestructura. En Senado se trataría hoy el tema.



