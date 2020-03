Embajador dice que puede retirarse visa de EEUU a otros funcionarios

Cuando reúnan evidencias de otros casos, Estados Unidos anunciará igual medida que la aplicada en diciembre pasado contra el ex senador Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designados personas “significativamente corruptas” a las cuales el Departamento de Estado retira la visa y prohíbe el ingreso de por vida, incluyendo a sus familiares.

Esta posibilidad fue reiterada ayer por el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, tras mantener una audiencia con el canciller nacional, Antonio Rivas Palacios.

“Esos fueron los primeros, pero no los últimos”, ratificó McClenny, lo que ya había dicho en diciembre y agregó que respecto al ex senador y ex fiscal general tienen “evidencias muy fuertes”.

Tras estar ausente del país, porque fue a participar en Washington de una reunión mundial de embajadores de los Estados Unidos, McClenny retomó contacto ayer con el canciller nacional para dar seguimiento a los compromisos que se asumieron en diciembre en ocasión de la vida del presidente Mario Abdo Benítez a su par estadounidense, Donald Trump.

“Estamos trabajando en proyectos que van a ayudar a reforzar las relaciones bilaterales”, expresó.

Incluyendo la posibilidad de visitas de funcionarios paraguayos para promover el país en los EEUU, y la venida este año de grupos empresariales de EEUU “para conocer más a fondo” las ventajas que ofrece el Paraguay a los inversionistas extranjeros.

Cooperación El embajador citó que un tema de cooperación se ha concretado la venida de dos expertos en asuntos penitenciarios que en coordinación con el Ministerio de Justicia, tomaron conocimiento de la situación de los centros de reclusión del país, visitando varios de ellos.

“Hablaron con la gente para entender más a fondo lo que necesitan, las debilidades, fortalezas, etc”.

También tomaron nota de las nuevas cárceles que están en etapa de construcción.

“Mi esperanza es que mediante el informe que realicen estos expertos, podramos participar en el establecimiento de esos nuevos centros, tal vez en capacitación, en términos de medidas de seguridad, de entrenamiento”, explicó el diplomático.

La Embajada no tiene presupuesto para ello, aclaró, pero lo plantearán en Washington. “Paso por paso estamos tratando de ayudar”, dijo, reiterando los compromisos acordaros en diciembre entre ambos presidentes, en Washington.

En otro orden, consultado respecto al candidato a secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que apoyará EEUU el 20 de marzo, dijo que su Gobierno apoyará al uruguayo Luis Almagro.