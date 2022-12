Elevan a juicio pedido de comiso de bienes

“Hubo presentaciones de abogados para intervenir en el proceso de comiso tanto por el hijo como por Dario Messer. Este juzgado resolvió que estas personas están en un estado de rebeldía y se resolvió no hacer lugar de la intervención de los abogados. Los defensores de estas personas no pueden intervenir en el proceso, ya que no se puede litigar en la clandestinidad”, explicó el magistrado.

La Fiscalía solicitó el comiso de varias cuentas bancarias, dos vehículos y unas 12 propiedades que figuran a nombre de los sindicados. El patrimonio del cambista, condenado en Brasil, tiene un valor aproximado de USD 150 millones.