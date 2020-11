El viacrucis del billetaje electrónico

No hay derecho. La gente necesita viajar, ir al trabajo, al hospital, a hacer compras, a pagar cuentas, a buscar a los hijos, a hacer su vida, pero no puede, porque desde el 23 de octubre, si no tenés una tarjeta de boleto electrónico no te dejan utilizar ningún ómnibus del transporte público en Asunción y en las ciudades del área metropolitana. El problema es que conseguir dicha tarjeta resulta una misión más imposible que conseguir a un político honesto a quien elegir como autoridad en las elecciones.