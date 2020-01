El VAR se pone a punto para un campeonato prometedor

El próximo viernes se moverá el balón ya con la implementación del VAR en el fútbol paraguayo. Este miércoles la comisión que verifica los estadios tendrá el veredicto final donde todas las canchas tendrán que adecuarse a la infraestructura necesaria como ser el soporte para la instalación de las cámaras y la ubicación del móvil de monitoreo.

Los clubes de Primera hacen un renovado esfuerzo para poner todo en condiciones; caso contrario, no podrán usar la localía en el arranque del certamen. La jornada inaugural se cumplirá en cancha de Guaraní, el encuentro arrancará el viernes 17, a las 18.00. Es bien sabido que el Legendario peticionó jugar lo antes posible por su viaje a Oruro, donde va a enfrentar el 22 de enero a San José, previa escala en Santa Cruz. En cuanto a los nuevos, 12 de Octubre (con muchísimas incorporaciones) hará de local ante Libertad y, al decir de su dirigencia, todo está a punto. Por su parte, Guaireña, que también sumó refuerzos, presentará un remozado estadio a ser estrenado el sábado 25 cuando enfrente a River por la segunda fecha.En lo estrictamente futbolístico todo fue apretado, puesto que como pocas veces en los campeonatos locales, el certamen arrancará a mediados de enero y en eso no perdieron tiempo Sol, River, Luqueño y Nacional (doble compromiso, torneo y Sudamericana) más San Lorenzo y General Díaz, que hicieron lo propio. El único que tiene partidos internacionales este mes es el Legendario, que cerrará la primera fase el 29 de enero en cancha de Sol. Gustavo Costas se mostró muy confiado atendiendo la renovación del plantel, acomodando algunos puestos que eran sumamente necesarios. Queda la incógnita de saber si para el futuro continúan Morel y Redes, vistos por clubes interesados del exterior.Tendrá más tiempoEn tanto Cerro, que en el Apertura debutará ante Luqueño en su Olla, dispondrá de mayor ritmo considerando que su presencia en la Copa está marcada para el miércoles 5 de febrero. Previo a esto, el Ciclón medirá a Guaraní en la segunda fecha y luego a Sol. Para Arce serán claves estos tres cotejos seguidos, ya que tendrá una idea mucho más firme del trabajo desarrollado. La base azulgrana es con Muñoz en la portería, en el fondo Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Patiño y Alan Rodríguez; Federico Carrizo, Juan Aguilar, Marcelo Palau y Óscar Ruiz, arriba Haedo y Churín. Topo Cáceres atraviesa un inconveniente físico y de momento no es titular. Otros que están en etapa de recuperación son Lucena y Amorebieta. En tanto, la dirigencia gestiona un delantero más (Orlando Berrío de Colombia estuvo en la mira, pero es costoso).El conjunto azulgrana conocerá su rival que saldrá de Carabobo de Venezuela o Universitario de Perú, que se medirán el 21 y 28 de este mes. Habría que ver cómo llega Cerro, que el año pasado desentonó y dejó enorme preocupación en su hinchada. En Cerro esperan la muñeca de Chiqui para cambiar el rumbo.Ajusta las líneasRamón Díaz al frente de Libertad va conociendo a sus dirigidos cerrando aprestos en Buenos Aires. Esta mañana enfrenta al Sportivo Italiano en el complejo Mapuche de la capital argentina. Se sumará al plantel el colombiano Daniel Bocanegra, de un importante recorrido en su país y quien rescindiera contrato con el Atlético Nacional; se presume será un aporte de gran valor para la estrategia del orientador argentino que también sumó a Pablo Adorno, cedido a préstamo por Cerro, últimamente en San Lorenzo y Nicolás Milesi, a quien lo dirigiera Díaz en el fútbol árabe.No tocó mucho en los amistosos el nuevo cuerpo técnico albinegro, aunque resalta la figura de Rodrigo Bogarín como titular, esto lógicamente atendiendo la ausencia de Iván Franco, quien está al servicio de la Sub 23.También se aguardará por Matías Espinoza, mientras el que quedó afuera por lesión es Hugo Martínez, quien sufrió un esguince de segundo grado y quedó a cargo del cuerpo médico de Libertad.No se descartan más incorporaciones en Tuyucuá, que al decir del propio Ramón Díaz son necesarias.Por el campeonato local el Gumarelo debuta el domingo ante 12 de Octubre de visita y en la segunda fecha medirá a Olimpia, donde no será un partido más, ya que hay muchos “ingredientes” de por medio.Con nueva luzEl tetracampeón Olimpia, manteniendo a los mismos hombres en el equipo, salvo Recalde por Mendieta, se apresta a recibir a General Díaz. Ya se implementará la nueva lumínica en Para Uno con un sistema moderno, aguardando la última revisión del VAR y en etapa de construcción del VIP de Platea. Garnero no toca mucho, conoce muy bien lo que tiene y podrá disponer de variantes importantes como Alan Benítez y Jorge Rojas, a lo que se suman los extranjeros Polenta y Nicolás Domingo, proveniente de Independiente de Avellaneda. La gran atracción seguirá siendo Roque Santa Cruz, quien descolló la temporada pasada llevándose todos los elogios.En la Libertadores Olimpia debutará el miércoles 4 de marzo enfrentando al Delfín en Manta. De momento, entre los coperos el Decano es el que ofrece mayor garantía.El debutLa Selección Sub 23 va culminando ensayos encarando su primer juego en el Preolímpico de Colombia ante la selección uruguaya, a disputarse el 19 de enero en la ciudad de Armenia. Entusiasma y mucho el equipo dirigido por Marcucci, aunque tendrá que cumplir bien la ausencia de Sebastián Ferreira, quien no podrá estar por la negativa de su club mexicano. Una modificación de último momento fue la deserción de Hugo Martínez de Libertad, ingresando en su lugar Aldo Maíz de General Díaz. Integran la serie, con Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Perú. La agenda viene muy cargada pasando por el campeonato, la Sub 23, Sudamericana y Libertadores. A esto el VAR, mucho para hablar.