El Tesoro inicia los pagos del aguinaldo

El viceministro de Administración Financiera y actual ministro sustituto de Hacienda, Óscar Llamosas, indicó que se tiene previsto que en la fecha cobren los principales ministerios del Ejecutivo, así como el Congreso Nacional y algunos entes autónomos; mientras que para el lunes está previsto que lo hagan los funcionarios del Poder Judicial y las fuerzas públicas. No obstante, prefirió no dar una lista porque las transferencias dependen de la presentación de las documentaciones que realice cada institución.

Mediante el pago del aguinaldo, el Tesoro prevé inyectar a la economía unos USD 216 millones, lo que sumado a los pagos de salarios por diciembre, pensiones y gratificaciones a jubilados significará un desembolso total de USD 444 millones en este mes (ver infografía).

Según el Fisco, los desembolsos beneficiarán de manera directa a unas 538.000 personas aproximadamente, entre funcionarios, jubilados y pensionados.

Plus. El viceministro Llamosas mencionó que desde la entidad no descartan el pago de un plus adicional por fin de año al plantel, bajo la figura del subsidio familiar.

Aseguró que ese desembolso depende principalmente de la disponibilidad de recursos y recalcó que no es un aguinaldo extra, sino que es un pago que se hace todos los años por el contrato colectivo.

Refirió que estos pagos quedaron suspendidos este año tras la promulgación del decreto de racionalización del gasto emitido en julio.

De acuerdo con el subsecretario de Estado, otras 20 entidades solicitaron al Tesoro la liberación de recursos para el pago de gratificaciones adicionales. Sin embargo, aseguró que la cartera no dio trámite positivo a ninguno de estos pedidos.