El sombrío panorama no avizora comienzo de las Eliminatorias en setiembre

Fue saludo, preguntas y respuestas de cómo están. Más no tuvo la reunión virtual de algunos componentes de la Selección con la presencia de Berizzo como responsable principal en lo futbolístico y Robert Harrison como titular de la APF. El mecanismo sirvió para escuchar emociones y opiniones con este obligatorio parate que pone en peligro el inicio de las clasificatorias para Qatar previstas ahora para setiembre. Así como están las cosas y aunque no se haya pronunciado la FIFA, encargada de la competencia, está mucho más distante por lo que ocurre en Sudamérica.

En algunos países reflotó el virus (Chile) y avasalló en otros como Brasil. En nuestro país, más moderada está la situación pero eso no significa garantía para el futuro. Así como está el panorama y sin ser pesimistas reiteramos que es impracticable de momento el comienzo del camino al próximo Mundial, no sería raro que la propia matriz del fútbol anuncie la postergación en esta parte del mundo (todos los campeonatos parados). Sacar deducciones no es difícil, el drama continúa y golpea a lo que se agregan las fronteras cerradas, un impedimento natural para evitar más contagios. Por eso, volvemos a lo anterior, un cuerpo técnico sin actividad (reducción de salarios por tres meses) y jugadores que aguardan el retorno, estando la mayoría de ellos en el exterior, cada uno ajustado a las disposiciones de sus propias federaciones.Verificación de estadios

En nuestro fútbol el movimiento se hace recorriendo estadios, mientras el protocolo sanitario será entregado en breve a todos los clubes de Primera, que contempla todas las exigencias y que deben ser cumplidas al pie de la letra. La Comisión de Planificación de la APF visita escenarios y ya pasaron por el Defensores del Chaco, Nacional, Libertad, Olimpia, Guaraní y ayer hicieron lo propio en los Parques del Guairá, que puso a disposición del visitante dos vestuarios y abriendo la posibilidad de como escuadra anfitriona equiparse en un hotel cercano.

Mañana la recorrida alcanzará a Sol de América, 12 de Octubre y San Lorenzo. Faltan Cerro, General Díaz y River, a excepción de Luqueño, cuyo estadio no está habilitado. Posterior a cada revisión se realizará una evaluación profunda a modo de definir cuáles reúnen las condiciones requeridas por el protocolo sanitario.Esta etapa llamada Fase 0 se interioriza plenamente en aspectos como movilidad, alimentación y economía de cada plantel.Bien se sabe que se dispuso que una vez que arranque la preparación debe ser abierta (concentración domiciliaria), con jugadores y cuerpo técnico trabajando en grupos. Es como decir: “Habrá que llenar un cuaderno de condiciones”.Los estadios deben estar preparados para no repetir el lugar de ingreso y salida, tener un circuito diferente. Por ejemplo en el Defensores un plantel ingresa por el estacionamiento de preferencia, va al vestuario, campo de juego y se retira por otra salida.De momento hay confianza de parte de la APF y de los clubes. El requisito fundamental es el cuidado y ahora están enfocados en eso.No hay modificaciones

Tras la reunión virtual del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y los presidentes de asociaciones, se mantiene como está el formato de fase de grupos de la Libertadores que quedó interrumpida por la pandemia. La insinuación de campos neutrales soltada por algunos medios de prensa ni se consideró, sí se establecieron pautas a ser cumplidas una vez reanudada la competencia internacional, como por ejemplo someterse a controles de temperatura, no besar la pelota, usar botellas individuales, prohibido intercambiar camisetas, escupir y sonar la nariz, entre algunos puntos a ser exigidos. Para aquellos que no cumplan lo primero será una sanción monetaria, teniendo mayor alcance según la circunstancia.

Todos los test serán obligatorios y los estadios debidamente preparados para el efecto. En cuanto a los 5 cambios recomendados por FIFA, sigue en estudio y como no hay fecha de reinicio tampoco hay apuros. De momento, consultas.Están a la expectativa de lo resuelto Olimpia, Guaraní y Libertad por la Libertadores y Sol y Luqueño por la Sudamericana.Continuaría

En tanto, el VAR no tendría obstáculos para su continuidad. Se reduciría a lo mínimo la cantidad de personas en el móvil, que de hecho son pocos y es una cuestión superable. Es por ello que se acopló a la Comisión Verificadora de los Estadios Pablo Silva, instructor VAR por la APF.

Por otra parte, es probable que los próximos días haya nuevo aporte económico para los árbitros de Primera División debido a la inactividad de los mismos.