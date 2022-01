El silencio de los propietarios

Hemos buscado obtener la opinión de los propietarios del Hotel Palmas del Sol sobre la versión de los autores brasileños, pero al cierre de esta edición no han brindado comentarios.

El autor de estos reportajes estuvo el jueves en el hotel, solicitando una entrevista. Los empleados indicaron que llamemos al empresario Martín Bachmann, a un número de línea baja, pero la mujer que nos atendió dijo que el mismo no estaba disponible. Tomó nota de nuestros requerimientos y número de teléfono, prometiendo entregarlos al directivo. Ante la falta de respuestas, accedimos al número del teléfono celular particular de Bachmann, a donde llamamos, sin ser atendidos. Le dejamos un mensaje de texto vía WhatsApp, explicando lo que íbamos a publicar, requiriendo una réplica. Las dos rayas azules indican que el mensaje fue leído, pero no hubo contestación. Nuestros canales de comunicación permanecen abiertos para cuando quieran hablar.

Palmas del Sol pertenece a una red de pujantes emprendimientos hoteleros en diversos puntos del país. Su principal propietario también dirige un moderno frigorífico, con producción de una reconocida marca de carnes y embutidos, en la localidad de Independencia, Guairá. En noviembre de 2015, Martín Bachmann fue el principal gestor de la hazaña de elaborar el chorizo casero “más largo del mundo”, tipo Bratwurst, de 418,27 metros, en Independencia, obteniendo por ello una marca de récord Guinnes para el Paraguay.