El sí, acepto de Paola y Mauricio

Luego de la emotiva ceremonia, los presentes disfrutaron de una fiesta en el Club Náutico San Bernardino, que estuvo decorado por Rachi Garcete. La coordinación estuvo a cargo de The Vow by Valentina Pangrazio. El cáterin estuvo a cargo de Todo Rico y la mesa de dulces incluyó variedad de chocolates y bombones traídos por la madre de la novia para la ocasión desde Italia. Old Lion estuvo detrás de la barra de tragos, y de la buena música se encargaron el Dj Majul y el Grupo The Kilks. Luego de la fecha especial, los contrayentes disfrutaron de su luna de miel en Punta Cana.