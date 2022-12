El Senado posterga hasta marzo estudio del tren de cercanías

A pesar de la vehemencia con la que algunos senadores defendieron el proyecto presentado por el MOPC y Fepasa, en especial el senador cartista Enrique Riera, no prosperó la propuesta del senador liberal Salyn Buzarquis de convertir el plenario en comisión para el estudio artículo por artículo del mencionado plan del tren de cercanía.

Varios fueron los senadores, de diversos partidos, como Carlos Filizzola, Desirée Masi, Blas Llano, Juan Carlos Galaverna y Miguel Kencho Rodríguez, quienes se negaron a aprobar la conformación de la comisión para el estudio, debido a las irregularidades y puntos poco claros que se deben transparentar para seguir adelante con el tratamiento del mencionado proyecto en el plenario.

El senador Miguel Kencho Rodríguez, del Frente Guasu, expresó que la Comisión de Hacienda y Presupuesto contó con poco tiempo para el estudio y análisis del proyecto, por lo que dijo que no avalaba la constitución del plenario en comisión. “La plenaria de la semana pasada dejó sin efecto la aprobación en general y la mayoría de los colegas dijeron que vuelva a comisión para que se estudie, pero la Comisión de Hacienda y Presupuesto no pudo sesionar y por lo tanto no existe dictamen al respecto”, señaló Miguel Kencho Rodríguez y se retiró de la sesión por estar en desacuerdo con la forma en que se estudiaría el proyecto.

A su turno, Desirée Masi también se opuso al tratamiento y afirmó no entender “cómo se pretende continuar con la aprobación si hay demasiadas cuestiones poco claras, así que me opongo a que siquiera se trate en el plenario y si se trata, no pienso participar”, expuso la senadora opositora.

POR EL ESTUDIO. En contrapartida, el senador cartista Enrique Riera realizó una vehemente defensa del proyecto de tren de cercanía, alegando que no se puede dejar que esta oportunidad “se nos escape de las manos”, al referirse a la cooperación coreana. “Los oficialistas no quieren el proyecto porque no se cobra peaje y es imposible sacar alguna ventaja de este proyecto”, acusó Riera.

“No creo que nadie se beneficie con el proyecto de los coreanos, vamos a constituirnos en comisión y darle un voto de confianza o quedará congelado hasta marzo”, remarcó el senador cartista.

Luego de un extenso debate, se procedió al voto nominal, a propuesta del senador patriaqueridista Stephan Rassmusen, sobre la moción de Buzarquis, en que 19 votaron por el SÍ a la formación de la comisión, 15 por el NO, y 11 ausentes, por lo que se debió postergar la formación de la comisión, debido a la falta de votos suficientes para el estudio de artículo por artículo del proyecto tren de cercanía.