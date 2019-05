El sector de la construcción cayó 30% en el primer cuatrimestre

Resaltó que esperan que esta situación mejore en el segundo semestre del año, con el aumento de las adjudicaciones que proyecta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El empresario indicó, asimismo, que en este contexto aumentó el desempleo en el rubro y disminuyó la compra de maquinarias.

Fue durante la presentación de la Tercera Expo Máquina, organizada en forma conjunta por Capaco y Paraguay Film SRL, que se realizará en Asunción del 22 al 25 de agosto, en el espacio Idesa de las avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco.

“Comparado con el año pasado, hay un 30% de disminución en el sector de la construcción, pero de vuelta estoy confiado en que en el segundo semestre esto se tiene que recuperar. Tenemos que hablar de otra cosa dentro de tres meses y cuatro meses. Si no vemos mejoras tenemos que ver qué es lo que pasa”, dijo.

Continuó: “Hay una ralentización del sector de la construcción como es de público conocimiento. Hay una especie de disminución en todos los trabajos en el ritmo de ejecución. Con las obras nuevas se van a exigir máquinas nuevas y mano de obra paraguaya”.

Entre las causas de la caída, Heisecke señaló que las lluvias impactaron al nivel de ejecución, como así también el retraso de las adjudicaciones por las protestas.

“El nivel de ejecución (de entes públicos) no es lo deseado, aunque las comparaciones son odiosas. Si se compara con hace cinco años atrás estamos mejor, pero si se compara con el año pasado estamos mal. Hablando del MOPC, que es el ministerio que más mueve, nosotros vemos cantidades de licitaciones que hay, esperemos que haya trabajo para todos, esperemos que se acaben las protestas, que se adjudiquen las obras y que se mueva la economía”, enfatizó.

Asimismo, Heisecke señaló que la promesa del MOPC para este semestre es lanzar licitaciones por USD 450 millones, que se traducen en unos 80 nuevos contratos.

En este sentido, dijo que la prioridad debe ser dar la orden de inicio a dichas obras y no solo adjudicarlas. “El problema está en que eso se tiene que adjudicar y se tiene que dar la orden de inicio. Ahí hay una demora, hay muchas protestas, la idea es que la gente se concientice”, insistió.

Por otro lado, aseveró que se debe trabajar en conjunto con el Gobierno. “Muchas cosas están en nuestras manos y muchas cosas están en manos del Gobierno nacional, entonces la idea es trabajar de forma conjunta y que la economía se mueva en el segundo semestre”, agregó.

Por su parte, el viceministro de Obras del MOPC, Ignacio Gómez, señaló que este año licitarán obras por USD 1.000 millones, de las cuales la mitad se lanzarán este semestre.

Opinión

Wiens culpa a las lluvias desde febrero

“El Ministerio tiene dos formas legales de ejecutar presupuesto: cuando se adjudica una obra se paga un anticipo, y por los certificados en obras. No puedo ejecutar lo que no se hizo en materia de obras. Una de las razones ha sido la cantidad de lluvia que tuvimos desde febrero a esta parte, que hace que muchas de las empresas no puedan certificar más. Enero y febrero son meses normalmente de baja ejecución. Estamos en gran parte al día con las deudas. Nuestra ejecución hasta abril es del 18,74% y estamos seguros que con mejor clima vamos a revertir”. Arnoldo Wiens, ministro de Obras.