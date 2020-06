El sector comercial no levanta cabeza y cuestiona falta de interés del Gobierno

Eugenio Caje, director administrativo de Casa Paraná y vocero de este gremio, criticó la falta real de interés de parte del Gobierno Nacional por salvar al sector comercial, que hasta ahora no pudo acceder a créditos convenientes para salvar tanto las pequeñas como las grandes empresas.

“El consumo no retomó aún el nivel esperado. Esos números que está difundiendo la ministra del Trabajo son mentira, porque no reflejan la realidad. La gente no compra, no sé si por temor o porque guarda su dinero para gastos fundamentales como comida y medicamentos, o la gente estará aguardando, no sé si están con temor la gente y guardando solo para la comida y medicamentos”, se quejó Caje. Agregó que muchas de las reconocidas marcas que conforman este gremio, que activan como cadena, como Fernandito Comercial o Surcos y Fabri Comercial, se están viendo obligadas a cerrar algunas sucursales, porque ya no las pueden sostener, sobre todo, por los altos costos de los alquileres y los compromisos asumidos con los proveedores.

Caje estimó que un 15% de las firmas comerciales más pequeñas, que también forman parte de la Asimcopar, cerraron sus puertas o tuvieron que despedir personal ante la imposibilidad de seguir activos.

En este sentido, alegó que alrededor de 1.000 personas tuvieron que ser desvinculadas de los distintos comercios en este tiempo, pues muchas realizan sus ventas a través del WhatsApp y realizan entregas de las compras por delivery. “Nosotros tenemos una disminución casi en la misma proporción, en qué sentido: Si vos no vendes no vas a poder pagar, entonces mucho de los asociados cerraron porque no pudieron negociar el local con los propietarios, y tuvieron que disminuir el personal”, alegó.

El director administrativo de Casa Paraná expresó que tanto el BCP como la AFD no están ayudando en nada con las tasas de interés que quieren imponer para los créditos y solo demuestran que de parte del Gobierno no existe ningún interés real por salvar al comercio. “Nos están condenando a desaparecer”, se reafirmó Caje con contundencia.