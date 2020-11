El rendimiento actual no alcanza para alentar esperanzas

Para marzo se vienen Chile y Colombia, en verdad ninguno de los dos camina bien, pero son de otra categoría a los ya enfrentados, salvo la Albiceleste. Los trasandinos con muchos nombres sin justificarse plenamente y con un entrenador que tiene crédito hasta marzo, el colombiano Rueda es duramente cuestionado y su situación incierta. En tanto, los cafeteros conocieron una catastrófica derrota ante Ecuador y hoy está a los tumbos con una sed de rehabilitación por el peso de sus figuras que al igual que los chilenos copan el mercado mundial. Su técnico Queiroz está más afuera que adentro. Que no se dude que para el combo que viene los adversarios de turno buscarán su reivindicación a nivel nacional, ambas selecciones sufren el duro castigo del reproche y bajo estas circunstancias encararán los cotejos, el calendario asigna: Chile ante Paraguay primero y luego Ecuador. Colombia se las verá con el actual puntero y el mejor de todos, Brasil, para luego medir a la Albirroja. Ahora es cuestión de esperar, pero debemos admitir que la escuadra dirigida por Berizzo no da garantías, no convence y juega a una velocidad descontrolada con picos de rendimiento y con una profunda crisis en el momento de elaborar ideas. Se espera más.Berizzo tuvo tiempo suficiente para buscar alternativas según se vayan desarrollando los encuentros, y lo que hemos visto hasta el momento no se compadece de un funcionamiento que transmita confianza.El ránking FIFA

A falta de la oficialización del máximo organismo del fútbol mundial, Brasil mantiene su tercera posición en el recuento final. La primera ubicación la tiene Bélgica y segunda Francia.

En cuanto a las otras selecciones sudamericanas, Argentina séptimo, Uruguay octavo, Colombia 15, Chile 17, Perú 25, Venezuela 28, Paraguay 34, Ecuador 56 y Bolivia 79. En el Top 10, se mantienen Brasil, Argentina y Uruguay. Colombia y Chile bajaron puestos y Paraguay continúa en su misma escala.Ya en los próximos días esto que se dio a conocer tendría carácter oficial, aunque sigue siendo discutido el sistema de evaluación para acumular puntos.La Copa en casa

Esta semana se reanuda la Libertadores y reaparecerán los nuestros. El miércoles Libertad enfrentará a Wilstermann en la Olla con un rendimiento local muy por debajo de lo que puede generar, atendiendo sus figuras y su costoso plantel. Se fue Díaz con duras críticas y Morínigo no encuentra la vuelta para que su equipo pueda exponer más. Su adversario clasificó primero en fase de grupos y se erigió como revelación en la Libertadores, superando a los históricos Peñarol y Colo Colo, en esta llave, Paranaense quedó en segunda posición.

Su técnico, el argentino Cristian Díaz, que provino de El Salvador tomó el mando de la escuadra boliviana y la respuesta de sus dirigidos fue muy buena, alcanzando los octavos de final. Haciendo un repaso a su presencia en el orden internacional, la escuadra que representa a Cochabamba con esta es su participación número 20 en la Libertadores, y es uno de los más tradicionales de su país y cuatro en Sudamericana. Lo veremos aquí ante Libertad, que necesita mejorar mucho para dar pelea.Guaraní, el jueves en el Defensores del Chaco, chocará con el afamado Gremio, dirigido desde el 2016 por Renato Gaucho, logrando el título de la Libertadores al año siguiente y la Recopa Sudamericana en el 2018. En su serie entró primero por arriba del Inter, también brasileño, quedando rezagados Universidad Católica y América de Cali.En cuanto hace a su plantel, el club de Porto Alegre incorporó no hace mucho a Diego Churín, que cumplió una descollante actuación en Cerro en el Apertura y se fue con la carta de goleador al popular equipo tricolor.En tanto Guaraní, más aferrado a la Copa que al campeonato, cuenta con antecedentes a favor midiendo a cuadros brasileños como al mismo Corinthians, al que este año despachó en la Fase 2. Se ganó respeto Guaraní en esta competencia, no solo por eso, sino por su anticipada clasificación culminando en La Paz ganándole al Bolívar 3-2. Está claro, las fichas de Guaraní son coperas, pero no por ello deja de preocupar su actuación en el orden local. Hay marcada diferencia de rendimiento en los torneos mencionados.El debut de Gorosito

El orientador debutará en la fecha dirigiendo a Olimpia ante Sportivo Luqueño. El entrenador proviene de Tigre de Argentina, a quien también había dirigido en los años 2012 y 2013. Fuera de su país tuvo paso por España, dirigiendo al Jerez en el 2000 y a Almería en el 2016. En cuanto a equipos a quien condujo en Argentina, fue River en el 2009, haciendo su debut como orientador en Nueva Chicago en el 2002. Su máximo logro fue haber ganado la Superliga el año pasado con Tigre, hoy actualmente en la Primera Nacional. Internacionalmente con este equipo integró la serie de Guaraní, sumando un solo punto.

Es consciente el técnico argentino de lo difícil que será reemplazar a Daniel Garnero, quien alcanzó cuatro títulos seguidos y así lo señaló en la conferencia de prensa cuando fue presentado. Difícil tarea la del Pipo Gorosito y bajo una presión que será terrible por parte de la hinchada franjeada.