El regalo apócrifo de un país inverosímil

Sabemos que Paraguay es una especie de protectorado brasileño. No hace falta nombrar a López ni a Stroessner, ni mentar Itaipú o a Mario Abdo y su Gobierno para comprobarlo. Sabemos también que los ciudadanos del Brasil, en general, gozan de una respetuosa valoración en el país. Sobre todo cuando son turistas, sojeros, arroceros, cuando tienen frigoríficos, incluso cuando pululan (como estudiantes de posgrados) en inverosímiles universidades de garaje de Roque Alonso. Es decir, cuando ponen la plata. Esto dicho más allá de las querencias (que no son pocas), de los mutuos lazos culturales o afectivos que hay entre nuestro pequeño país y el gigante de América. Sobre todo, entre los estados sureños del Brasil y los departamentos de la frontera paraguaya suroeste, en donde las lenguas se mixturan y han creado una literatura, en donde el 6x8 es el ritmo que mueve a la gente. Lo que no sabíamos es que a quien fuera un extraordinario sambista del fútbol mundial, nacido en territorios guaraníes de Río Grande Do Sul, Ronaldinho Gaucho, quisiera naturalizarse paraguayo. Esto sí que es un hallazgo, aunque sea lo del deseo es un decir. Lo hizo hecho (ahora se sabe que irregularmente) a partir de un regalo apócrifo entregado por quienes lo trajeron esta semana para participar de actividades de beneficencia y presentar un libro basado en su vida.