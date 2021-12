El presidente vetó la expropiación de tierras en Ypané para un asentamiento

El proyecto “que declara de interés social y expropia a favor del Estado Paraguayo - Ministerio de Desarrollo Social, para su posterior transferencia a título oneroso a sus actuales ocupantes”, fue presentado en mayo por los senadores del Frente Guasu y con el veto, el proyecto irá de vuelta para su estudio al Congreso.

El inmueble ubicado en la compañía Rosado Guazú de Ypané es asentamiento desde hace más de 5 años, de 120 familias, que en total suman unas 720 personas. Según cita la exposición de motivos que presentaron los senadores, el lugar ya cuenta con energía eléctrica a nombre de los pobladores y una aguatera propia.

El inmueble que quiere ser expropiado a favor los pobladores, tiene una extensión de 5 hectáreas y 3.482 metros cuadrados.

En el decreto del presidente, se menciona que el Ministerio de Desarrollo Social aconseja el veto del proyecto en cuestión.

Entre los fundamentos se cita que conforme a la verificación in situ realizada se detectó que el informe pericial y el plano no cuentan con rumbos, y el plano no se encuentra aprobado por el Servicio Nacional de Catastro, el polígono según el título no sobresale a la ocupación, pero deberá ser delimitado y los mojones deberán ser plenamente identificados.

“Se sugiere además la unificación de las fincas de manera a subsanar las ocupaciones algunos lotes que son divididos en 2 y presentar dicho proyecto al Servicio Nacional de Catastro para su aprobación con rumbos y distancias”, menciona también el decreto del veto, teniendo en cuenta que se trata de dos fincas, 246 y 247.

El decreto también señala que de acuerdo al informe de la Dirección del Programa Tekoha del Ministerio de Desarrollo Social, el asentamiento no reúne los criterios técnicos de medidas y linderos. Así también, el incumplimiento con el criterio que establece que el título de propiedad deberá estar consignado los rumbos y distancias del inmueble ofertado con su respectiva superficie y la falta de cumplimiento del criterio que establece la ocupación deberá ajustarse.