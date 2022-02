El presidente dispone de cambios en Itaipú por pedido de Velázquez

Durante una reunión con sus correligionarios en el Club Social del Área 4 de Ciudad del Este, el vicepresidente Hugo Velázquez había anticipado un posible cambio en la Dirección General de la Itaipú Binacional, hecho que se consumó ayer.

Ambos nuevos directores son empleados de la entidad con una amplia trayectoria.

“Es cierto lo que dicen, Alto Paraná tiene que ser para los paranaenses. Itaipú está en el Alto Paraná y no voy a esperar ser presidente de la República para reivindicar a los altoparanaense en Itaipú. Esta semana les prometo hablar con nuestro líder, el presidente de la República, y si Dios quiere en los próximos 15 días vamos a tener un director de Itaipú paranaense”, dijo.

Aunque no se descartan más cambios dentro de la binacional, por el momento, Manuel María Cáceres sigue en su cargo.

Los cambios se dan en el contexto de los preparativos para la renegociación del Anexo C de Itaipú, que será clave para el futuro energético del país.

De hecho, los cargos son de carácter interino hasta que el Senado preste el acuerdo constitucional, conforme al artículo 224 de la Constitución Nacional.

La designación será comunicada a la Cámara de Senadores para prestar el acuerdo constitucional.

Desde esferas gubernativas se menciona que ambos cambios se deben al pedido de Velázquez, quien se encuentra en plena campaña proselitista de cara a las elecciones internas coloradas.

Velázquez será el candidato a la presidencia de la República por el oficialismo.

Supuestamente, ambos directores destituidos no contaban con la bendición de Velázquez, aunque esto no pudo ser confirmado.

De igual forma, no se descarta que existan más movidas, no solo en Itaipú, sino en otras instituciones del Estado, atendiendo la cercanía de los comicios.

Anuncio. El pasado fin de semana el segundo del Ejecutivo ya vaticinó los cambios y dijo que los nuevos directores deben ser oriundos de Alto Paraná.

“Quiero que me acompañen, quiero que crean en mí, porque soy igual que ustedes, soy hijo de una maestra, me formé en instituciones públicas. Necesito de ustedes. Hagan de mí presidente de la República. Esta candidatura la estoy construyendo desde la base. No tengo patrón”, agregó el vicepresidente de la República.

En otro momento expresó que el movimiento Fuerza Republicana viene con los mismos sueños de hace cinco años atrás, junto a Mario Abdo Benítez, actual presidente de la República, y añadió que le motiva la defensa de la institucionalidad de la República y la defensa del auténtico coloradismo, atacando a Cartes.



Esta semana les prometo hablar con Marito para poder tener un director de Itaipú que sea altoparanaense.

Hugo Velázquez,

vicepresidente.