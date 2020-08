El presidente agradeció a diputados que archivaron proyecto para anular facturas

Durante la gira que tuvo en el Chaco, aprovechó para aclarar que su administración tomará las previsiones necesarias para no cobrar a aquellas personas mas vulnerables afectadas por la pandemia.

En ese sentido, señaló que alrededor de 1.200.000 usuarios de la Ande se verán beneficiados.

“El poder Ejecutivo a través de un decreto y a través de medidas ya nos hemos tomado la tarea de precautelar a los sectores más vulnerables. De los 1.600.000 usuarios que hoy tiene la ANDE, el último mes no pagaron ni un solo guaraní, 1.200.000 usuarios. Más del 80% de los usuarios de la ANDE ya no pagaron y no van a volver a pagar el próximo mes sus facturas, que son aquellos que tienen el menor consumo y que son aquellos que realmente merecen un brazo solidario del Estado paraguayo”, aclaró el mandatario saliendo al paso de los cuestionamientos que surgieron tras la decisión tomada a instancias del Congreso.

Tras inaugurar una nueva sede de la ANDE en el Chaco, el ex titular Luis Villordo anunció que están gestionando un nuevo préstamo internacional con un banco de Alemania para la construcción de una infraestructura que partirá desde Villa Hayes hasta llegar hasta la zona central del Chaco.

Se trata de una línea de 555 kilómetros de 220 voltios. “Será financiado por la KFW un banco alemán y Fonplata para la construcción de una infraestructura eléctrica de 555 kilómetros de línea de 220 voltios”, expresó Villordo en su último discurso como presidente de la ANDE. El Ejecutivo consideró que se trata de una inversión muy importante que se va a constituir en una fuente de alimentación para la región norte y una segunda alimentación para el Chaco.