El premio San Juan es el principal

El domingo 30 de junio se correrá el premio especial San Juan en el Hipódromo de Tembetary. La carrera será la quinta sobre una distancia de 1.600 metros y está marcada para las 17.30. Están anotados: Markus, Mía Hermosa, I´st My Boy, Wotan, Jubileo In y Royal Arbat. La fija está puesta en Jubileo In.