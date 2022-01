El poder del perro y Succession reinan en los Globos de Oro

Otros ganadores fueron Andrew Garfield, como actor de comedia o musical por Tick, Tick… Boom!; Will Smith, como actor de drama por Rey Richard; y Nicole Kidman, como actriz de drama por Being the Ricardos.

TV. En las ternas dirigidas a televisión, Succession fue elegida como mejor serie de drama, además de haber vencido las ternas de actor, otorgada a Jeremy Strong y actriz de reparto, vencida por Sarah Snook. Hacks se destacó como la Mejor Serie en la categoría de comedia o musical y se llevó también la estatuilla de actriz en comedia o musical, ganada por Jean Smart.

Jason Sudeikis, de Ted Lasso, venció como actor de comedia o musical, mientras que MJ Rodríguez, de Pose, ganó la terna de actriz de serie de drama. Oh Yeong-su, de Round 6, fue elegido como Mejor Actor de Reparto.