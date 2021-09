“El plantel que tiene Olimpia no es para esta ubicación”

“El plantel que tiene Olimpia no es para la ubicación en que está (colista). Es difícil, hasta nosotros nos preguntamos qué podemos hacer para salir de esta situación. El fútbol es momento, no se nos da, y no queda otra que seguir trabajando y sacar los resultados”, comentó ayer Derlis, en contacto con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Sobre las ideas del nuevo entrenador, el delantero contó que hay cambios en lo táctico y por sobre todo en el pensamiento. “El planteamiento ante River fue un 4-3-3. Tratamos de adaptarnos al sistema de juego, lo primero que quiere es asegurar nuestro arco y después buscar los resultados”, destacó el punta.



Tobillo hinchado

Ayer se viralizó el estado del tobillo izquierdo de Walter González tras la falta que recibió por parte de Luis Cabral en el partido ante River. Si bien la hinchazón y el hematoma asustan, se espera que ceda esto para un diagnóstico acabado. El plantel franjeado volverá a entrenar hoy a las 18:00.







42

puntos tiene Olimpia en la tabla acumulativa, fuera de Libertadores, pero clasificando a la Suda 2022.