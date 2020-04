El plantel de Cerro Porteño “está abierto al diálogo”

El comunicado explica que pretenden cobrar los salarios de enero, febrero y marzo, enfatizando que están abiertos al diálogo con la Comisión Directiva para solucionar: “El club Cerro Porteño nos abonó el salario correspondiente al año 2019. No así los de los meses de enero, febrero y marzo de este año”.

La nota se lanzó para aclarar malos entendidos, aseguran: “Nosotros como jugadores profesionales seguiremos honrando con altura nuestra relación con el club mediante nuestra apertura permanente al diálogo con las autoridades”.

El lunes, el capitán Nelson Haedo Valdez declaró en Monumental 1080 AM, Fútbol a lo grande, que algunos de sus compañeros “pasan hambre” ante la falta de pago. La directiva no se ha pronunciado y no atienden los llamados.

MARECO ataca. Víctor Hugo Mareco, que jugó en Cerro por cuatro temporadas (2012-2016), respondió en Fútbol a lo Grande (1080 AM) a Haedo, quien además aseguró que el retraso en pago de salarios supera los tres meses.

“No creo que un jugador de Cerro Porteño esté pasando hambre, no estarán cobrando poca plata, vamos a ser sinceros, una cosa es no cobrar los sueldos atrasados y otra cosa decir que uno esté pasando hambre, eso es pasar al otro extremo”, apuntó.

“Mirando la situación del país y a nivel mundial, son otras personas que están pasando hambre”, agregó el ex defensor. Añadió que “internamente siempre manejamos es su momento las deudas, luego siempre cumplieron con nosotros”.

Mareco, que se consagró dos veces con el Ciclón (2013-2015), señaló además: “Un club tan grande como Cerro no se debe manchar así. No vi que ningún jugador se vaya a las ollas populares para alimentarse. Es un momento para ser más solidarios y tratar de no perjudicarse tanto”.

El central dijo que habla como hincha, ex jugador de Cerro y quien sintió en propio cuerpo los retrasos en el pago de sueldo.